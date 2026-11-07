KERORO軍曹迷朝聖！ 北中南同步限定《KERORO軍曹》快閃主題Café 餐點美食、萌翻周邊與慶生派對快收下

宇宙最搞笑、最具野心的外星軍團《KERORO軍曹》登陸藍星陪大家吃好料啦，《KERORO軍曹》期間限定主題 Café 正式於北中南同步展開，有超吸睛的角色主題餐點、豐富特典，還準備了慶生專屬活動與全新抽卡機。想跟KERORO小隊見面的藍星人，快看看有哪些必吃、必拍、必收藏亮點吧！

圖／《KERORO軍曹☆》主題Café提供

●沉浸式主題店裝與角色特製餐點

圖／《KERORO軍曹☆》主題Café提供

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活動期間，北中南三店將以最新 TV 版《KERORO軍曹》的視覺及造型打造全新主題店裝。現場不僅好拍好逛，更推出多款充滿角色獨特魅力的特色餐點，包含主餐、聖代、甜點及飲料。最棒的是，只要點購對應餐點就能把豐富的特典帶回家。

圖／《KERORO軍曹☆》主題Café提供

包含了：「主餐系列」用餐即贈專屬角色軋型卡；「聖代系列」品嚐美味聖代即可獲得對應角色的軋型卡；「甜點系列」享用精緻甜點就送專屬可愛貼紙；「飲品系列」無論內用或外帶飲品，皆隨機附贈精美杯墊一個。

圖／《KERORO軍曹☆》主題Café提供

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●粉絲必收藏！滿額贈、首週限定與慶生專屬企劃

圖／《KERORO軍曹☆》主題Café提供

盛大慶祝《KERORO軍曹》Café 首度登台，主辦單位特別規劃了多重驚喜企劃，寵粉無極限，好禮數量有限，送完為止，粉絲們手腳一定要快！

．北高店限定滿額禮： 於台北店或高雄店當日消費滿額 800 元即可獲得滿額特典！前期將送出「主視覺 A3 海報」，後期則送「KERORO小隊貼紙」。

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．首週朝聖限定： 在首週（11/6 至 11/12）前往朝聖內用餐點的粉絲，還能額外獲得「前導視覺紀念卡」！

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．KERORO 生日特企： 12/9 適逢偉大又可愛的 KERORO 生日，當天只要於北中南三店點任一道 KERORO 主餐、甜點或飲料，就能獲得珍貴的「生日紀念卡」一張（註：台中 Café stand 僅提供飲料外帶與生日特企，滿額及首週活動僅限台北及高雄店）。

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●豐富周邊與全新抽卡機同步登場

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現場更準備了滿滿的周邊商品讓大家盡情挑選，有2款全新設計的抽卡機收藏卡即將登場，絕對會讓粉絲們荷包失守。台北店及高雄店用餐前別忘了先上網預約訂位，快揪親朋好友一同前往！

圖／《KERORO軍曹☆》主題Café提供

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【KERORO軍曹 × MyAnime Café】

．台北店： 三創生活園區（台北市中正區市民大道三段 2 號 7 樓）

．高雄店： 統一時代百貨高雄店（統一時代百貨高雄店 B1）

．台中 Café stand： Mitsui Shopping Park LaLaport 台中（台中市東區進德路 600 號 3 樓）

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