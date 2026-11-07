皮卡丘、伊布陪吃！王品x寶可夢最萌聯名「石二鍋、品田牧場、12mini」主題餐點、限定周邊、集章任務一次看

一秒闖進寶可夢世界！王品集團旗下三大超人氣品牌「品田牧場、石二鍋、12mini快煮小火鍋」，自即日起至12月31日重磅聯名，將全台門市換上滿滿的寶可夢主題店裝，驚喜打造了高達200公分的巨大卡比獸與多間主題概念店，再從療癒的日式定食、暖心鍋物，還有7大限定周邊與集章任務一應俱全，要讓訓練家粉絲們來一場美味大冒險！

⊙品田牧場：日式定食搭配萌趣周邊，加碼聖代療癒登場

品田牧場。圖／王品集團提供

．主題餐點： 推出「皮卡丘 咖哩唐揚雞定食」（售價428元）與「伊布 和風牛肉起司漢堡定食」（售價408元），隨餐分別附贈皮卡丘紙圍頭套及伊布造型插卡。12月更將推出「卡比獸 豬排海老雙拼定食」，隨餐直接送卡比獸陶瓷造型盤！

品田牧場。圖／王品集團提供

．加購與好康： 內用消費任一定食，以399元加購「寶可夢萬年曆」可自由替換角色立牌，12月起也能以149元加購皮卡丘或胖丁造型隔熱墊。且套餐另可加49元升級「甜甜香氣聖代」，並隨機獲得印有熱門角色的寶可夢氣球。

品田牧場。圖／王品集團提供

【品田牧場】

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．活動網頁：⊙石二鍋：冬季暖心鍋物開煮，5大門市出沒200公分巨獸

石二鍋。圖／王品集團提供

．主題餐點： 全新推出「芋頭牛奶鍋」與「金沙南瓜鍋」兩款限量湯底（需加79元升級），隨鍋附贈寶可夢款式菜盤（含可達鴨或卡比獸烙印魚板），並免費送夢幻或皮卡丘隨機小碟及專屬貼紙。

石二鍋。圖／王品集團提供

．加購與好康： 內用不限金額可用149元加購飲料杯套（皮卡丘、伊布、耿鬼三選一），另可加購寶可夢餐具組（199元）與深圓碗（299元）供收藏。全台特別在士林中正店、中壢榮民店、楊梅中山店、台中美村南店、高雄華夏店設置超過200公分的巨大卡比獸，絕不能錯過的打卡聖地！

石二鍋。圖／王品集團提供

【石二鍋】

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．活動網頁：⊙12mini快煮小火鍋：泰式綠咖哩暖胃開鍋，周邊組合超划算

12mini快煮小火鍋。圖／王品集團提供

．主題餐點： 祭出限定新品「椰香綠咖哩雙倍嫩雞鍋」（售價229元），以濃郁椰奶與泰式綠咖哩交織出層次豐富的溫潤口感。

12mini快煮小火鍋。圖／王品集團提供

．加購與好康： 消費任一鍋物可以49元加購「寶可夢套裝組」（內用含插卡與餐墊紙；外帶外送含紙碗與專屬提袋），兩款皆加碼贈送皮卡丘或謎擬Q陪吃手機架及金黃Q糬。此外，12月起消費滿220元還能獲得貼紙，憑貼紙享有抽東京雙人來回機票的機會！

12mini快煮小火鍋。圖／王品集團提供

【12mini快煮小火鍋】

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．活動網頁：https://pse.is/9ua273

王品跨品牌集章任務：集滿三品牌免費換燈箱

三大品牌串聯推出「美食三重奏」集章挑戰，只要在品田牧場與石二鍋內用單筆消費任一主題餐點，或於12mini完成指定消費任務，即可獲得各品牌的專屬印章。集滿3個品牌的印章，就能到門市免費兌換限量「冰箱磁鐵燈箱」（石二鍋款為「皮卡丘」、12mini款為「謎擬Q」、品田牧場款為「伊布」），數量有限、換完為止！

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