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BTS高雄開唱倒數粉絲吃起來！「ARIH」登台推3款韓系寬扁麵、信義區免費試吃2天

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／ARIH提供
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BTS防彈少年團即將登上高雄舞台，ARMY準備迎接睽違已久的團體演出！BTS世界巡迴演唱會《ARIRANG》台灣場確定於11月19日、21日及22日在高雄世運主場館舉行，演唱會倒數之際，粉絲也有新的追星美食可以嚐鮮。由BTS全員參與品牌企劃的韓國食品品牌「ARIH」11月正式登台，首波推出3款韓系創意寬扁麵與2款果香氣泡飲，從產品口味到包裝設計都融入成員的想法，讓粉絲有機會透過日常美食感受偶像參與打造的品牌魅力。

圖／ARIH提供
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這次登台的3款寬扁麵，分別為香蒜蛤蜊、韓式辣醬奶油及松露燒肉。香蒜蛤蜊以海鮮鮮味搭配蒜香，呈現義式料理風格；韓式辣醬奶油將韓國經典辣醬與奶香結合，帶出濃郁又微辣的滋味；松露燒肉則融合韓式燒肉醬香與松露氣息，提供不同於傳統泡麵的選擇。飲品部分則推出清爽檸檬及蜜桃芒果2款果香氣泡飲，利用水果風味與氣泡口感，搭配麵食享用也相當適合。

圖／ARIH提供
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想搶先品嚐新品的ARMY，11月6日至7日可前往台北信義區Social Company參加ARIH期間限定快閃活動，現場規劃免費試吃體驗，完成指定任務即可參與。活動正好落在BTS高雄演唱會登場前夕，也讓台灣粉絲多了一個與品牌近距離接觸的機會。想前往參加的民眾，可先留意ARIH台灣官方社群，掌握現場任務內容及試吃相關規定。

圖／ARIH提供
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除了快閃活動，ARIH後續也將陸續進駐7-ELEVEN、康是美及萬家福等通路，讓消費者在日常採買時就能找到商品。品牌上市期間同步推出任選第二件6折優惠，實際販售品項、活動期間及適用門市依各通路公告為準。從BTS參與企劃的品牌故事，到融合韓式料理特色的創意麵食與飲品，這波新品不只瞄準ARMY，也為喜歡韓國美食的消費者帶來新的嚐鮮選擇。

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