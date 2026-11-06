火鍋料變壽司！ 一条通11月優惠懶人包 鮭魚買5送1、滿額送現金券、外送再享買1送1

「一条通」迎來創立9週年，特別規劃為期整個月的慶祝企劃。品牌除了破天荒攜手食品大廠「桂冠」，將貢丸、魚蛋等經典火鍋配料轉化為8款日式創意壽司與小點外，全門市更祭出生鮭魚降價、刺身與文蛤增量等回饋，外送平台亦同步推出指定套餐買一送一，搭配消費滿額無上限贈券機制，全面搶攻11月聚餐商機。

跨界聯名桂冠！火鍋料化身日式創意料理

圖／一条通提供

一条通以台灣人熟悉的火鍋食材為靈感，攜手桂冠推出8款日式創意料理，11月1日起於全門市上市，單品售價40元至70元。全系列將台式家庭餐桌上常見的火鍋料，以握壽司、軍艦、手卷及熟食型態呈現。

新品涵蓋握壽司、軍艦、手卷及小菜，將貢丸、鑫鑫腸、黃金魚蛋等食材重新搭配，推出「明太子香腸握壽司」鹹香明太子搭配、「咖哩黃金魚蛋軍艦」香濃咖哩與Q彈口感，「海鮮燒賣海苔包」與「千島醬壽司蝦」以及融合港式點心概念，還有酥炸後裹上柴魚的「日式和風柴魚貢丸燒」、爽脆開胃的「千島醬蘆筍蝦手卷」、佐胡麻醬汁的「菠菜胡麻芙蓉豆腐」，以及將炸花生湯圓淋上煉乳的甜品「好事花生」。

圖／一条通提供

門市優惠開跑：生鮭魚降價、刺身免費加量

圖／一条通提供

一条通於11月1日至11月30日期間推出9週年限定活動，人氣品項「生鮭魚2貫」現折10元、特價50元；「蒜味文蛤2貫」維持40元售價並直接增量50%；「鮭魚刺身」則祭出買5片送1片的增量回饋，優惠價150元。

部分指定門市也加碼推出人氣餐點折扣，包括新埔、南京中山、土城、三峽北大、永春、三和、學士、公益、十全及明誠等10間門市，蘆筍蝦手卷從原價40元降至35元，酥炸牡蠣則由75元調降至60元。

消費滿額送現金券、外送限定買一送一

圖／一条通提供

週年慶期間實體門市同步實施現金券回饋機制，單筆消費滿300元送50元現金券，滿600元送100元現金券，依此類推，採滿額累贈、無上限發送方式，供消費者於後續回訪使用。

針對外帶外送族群，一条通於11月1日至11月30日透過Uber Eats、foodpanda線上訂購，指定「雙鮭海味10貫＋附餐」享買一送一，優惠價310元。餐盒包含焦糖鮭2貫、鮭魚肚2貫、起司蝦2貫、蝦味魚卵2貫及蟹風味棒2貫。活動全台門市適用，青埔、基隆愛買門市除外。

另外，爭鮮集團旗下的連鎖餐飲品牌 「MAGiC TOUCH 点爭鮮」 驚喜推出超強限時優惠，主打平日午後（11點至16點）內用限定，不過限定於指定的三間門市舉辦，包含「文化店、楠梓後昌店以及美術店」。活動期間只要點購指定的20款人氣品項，就能享有「同品項買一送一」。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」