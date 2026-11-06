石二鍋「寶可夢」聯名超萌開跑！ 點這2款鍋免費拿夢幻小碟、贈卡比獸魚板 限量杯套、周邊加購搶先看
呼叫訓練家們！王品集團旗下人氣平價火鍋「石二鍋」驚喜攜手寶可夢，重磅推出「新鮮尋寶趣」聯名，即起至12/31限時登場，全台百家主題門市瞬間化身訓練家朝聖熱點，有全新特製湯底與可愛爆表的寶可夢造型魚板，多款只送不賣的獨家周邊與加購好物，讓粉絲直呼「太欠吃」！
兩款聯名鍋物贈療癒系寶可夢魚板 皮卡丘、夢幻小碟與貼紙免費送
活動期間推出兩款「金沙南瓜鍋」與「芋頭牛奶鍋」聯名鍋物（皆需加價79元升級），任點一主題鍋物，可享用專屬設計的「寶可夢菜盤」，隨餐附贈人氣角色「卡比獸」或「可達鴨」造型魚板（每份3顆隨機出餐），內用消費任一鍋物還能以加購寶可夢魚板（特價49元），讓粉絲一次吃個過癮。
還有夢幻周邊收藏，只要點購指定主題鍋物，可免費獲得「寶可夢貼紙」（4款圖案，隨機不挑款，送完為止），以及隨餐贈送的精美「皮卡丘小碟」或「夢幻小碟」（共2款，隨機贈送），絕對讓訓練家們忍不住全套打包。
粉絲必搶！三款超萌實用周邊加價購攻略
石二鍋同步推出三款限量質感周邊，只要內用消費任一鍋物即可現場加購：
-寶可夢飲料杯套（加價149元）：推出皮卡丘、伊布、耿鬼共3款超萌造型，採隨機不挑款販售。
-寶可夢餐具組（加價199元）：內含精緻湯匙與筷子，兼具環保與萌感。
-寶可夢深圓碗（加價299元）：大容量設計結合經典角色圖騰，煮火鍋或盛裝料理都超適合（注意：售價不含碗內蔬菜）。
全台百家主題店同步應援，快衝一波
本次聯名活動涵蓋全台9家主題概念店（包含台北士林中正店、台中美村南店、桂林萬家福店、永和永利店等）以及91家主題特色店，全台共百家門市共同響應。
官方特別提醒，主題餐點與限量周邊均為數量有限、售/贈完為止，且加價購商品需配合內用消費門檻、不得單獨購買！
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