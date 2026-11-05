南部壽司控快衝一波！ 点爭鮮驚推「20款品項買1送1」 限定3門市 平日午後爽嗑整桌免千元
南部的壽司控快看！爭鮮集團旗下的連鎖餐飲品牌 「MAGiC TOUCH 点爭鮮」 驚喜推出超強限時優惠，把多達20 款人氣餐點納入促銷，祭出「同品項買1送1」的超狂好康，消息一出立刻在社群平台引發瘋傳。
一名網友在社群上分享心得，包括焦糖鮭、黃金炸蝦、秘醬燒炙牛、極鮮玻璃蝦，甚至是百香果冰沙等熱門品項都在納入，在門市用餐的菜單上，直接把20款品項標示「1+1」。更實測表示，隨便點滿整整一大桌，搭配飲品後，竟然只要500多元，讓不少饕客直呼划算！
據MAGiC TOUCH 点爭鮮官網消息，這波引起熱烈討論的是「11月，週二三四你點我招待」優惠活動，主打平日午後（11點至16點）內用限定，不過限定於指定的三間門市舉辦，包含「文化店、楠梓後昌店以及美術店」。活動期間只要點購指定的20款人氣品項，就能享有「同品項買一送一」。
不過也提醒大家，此項優惠僅限南部這三間限定門市的內用顧客享有，外帶、線上訂餐及外送平台皆不適用，想朝聖的粉絲們，出發前可得睜大眼睛看清楚。
另，爭鮮餐飲旗下「定食 8」 也同步推出假日消費滿額送百元抵用券，並全新開賣三款「起士豬排」罪惡新品。想在秋天大啖美食的小資族，快衝一波！
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