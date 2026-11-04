量販店變身Buffet！全台第一家萬家福「288元吃到飽」 開吃現煮泡麵、逾20道料理 還免服務費
全台首家「量販店自助吃到飽」！萬家褔首度推出「自助沙拉吧吃到飽」，288元即可暢吃多款熱炒熟食、炸物、甜點，點牛排加購自助吧也僅188元。
量販店變身Buffet！萬家褔量販重慶店首度推出「自助沙拉吧吃到飽」，將B1生鮮區空間變身自助餐廳，設有30個座位，每日營業時間為12:00-15:30，最後點餐時間為14:00。
每人單點自助吧只要288元就能享用逾20道美食佳餚且不另收服務費，從沙拉吧、熱炒、炸雞炸物到甜點、水果、飲料應有盡有，還附贈現煮泡麵，用餐時間90分鐘，採結帳後配戴手環方式辨識用餐資格。
此外，結合賣場深受消費者喜愛的現煎牛排服務，單點牛排、鮭魚也可以188元加購自助吧，而身高120cm以下兒童單點自助吧則為149元。
菜色部分預計兩天更新一次，目前吃到飽僅限萬家褔重慶店。萬家福也表示，預計未來將拓展更多量販型分店提供自助吧服務。
萬家褔量販 重慶店
地址：台北市大同區重慶北路二段171號
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