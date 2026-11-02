必勝客太狂了！限時4天「筆管麵+6塊烤雞」下殺189元 週一搶券「個人比薩+1元多一件」
不只比薩優惠！必勝客40週年慶本週祭出「買筆管麵送6塊烤雞」整組只要189元，還有週一搶券「個人比薩+1元多1件」、「+1元送BBQ烤雞」等5大優惠。
必勝客「筆管麵+6塊烤雞」189元
必勝客40週年慶，不只推比薩優惠，本週主打外帶點「私廚系列筆管麵」免費送6塊BBQ烤雞（3翅+3腿），整組下來只要189元，最低下殺49折。筆管麵口味有青醬／白醬干貝鱈魚筆管麵、泡菜起司雪花牛筆管麵3選1。優惠時間為11/2至11/5限時4天，優惠碼【91116】，限App訂購、每個會員限購一組。
週一搶券「個人比薩+1元多1件」
必勝客App週一10:30起限量搶券，有個人比薩+1元多1件、義大利飯/麵+1元送BBQ烤雞、2個大比薩388元送可樂、超值芝心大比薩259元、海鮮煎餅買一送一等5大好康，使用期限至11/5。比薩口味選擇依App顯示為準。
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