快訊

達成協議！邁威爾全股票收購Lumentum 企業價值達1150億美元

單日再砍349億元！台積電外資持股比創20年新低 鉅額交易卻驚現漲停價

台指期夜盤多空交戰 45K能否守住成關鍵

必勝客太狂了！限時4天「筆管麵+6塊烤雞」下殺189元 週一搶券「個人比薩+1元多一件」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
示意圖。圖／必勝客提供
示意圖。圖／必勝客提供

不只比薩優惠！必勝客40週年慶本週祭出「買筆管麵送6塊烤雞」整組只要189元，還有週一搶券「個人比薩+1元多1件」、「+1元送BBQ烤雞」等5大優惠。

示意圖。圖／必勝客提供
示意圖。圖／必勝客提供

必勝客「筆管麵+6塊烤雞」189元

必勝客40週年慶，不只推比薩優惠，本週主打外帶點「私廚系列筆管麵」免費送6塊BBQ烤雞（3翅+3腿），整組下來只要189元，最低下殺49折。筆管麵口味有青醬／白醬干貝鱈魚筆管麵、泡菜起司雪花牛筆管麵3選1。優惠時間為11/2至11/5限時4天，優惠碼【91116】，限App訂購、每個會員限購一組。

圖／必勝客提供
圖／必勝客提供

週一搶券「個人比薩+1元多1件」

必勝客App週一10:30起限量搶券，有個人比薩+1元多1件、義大利飯/麵+1元送BBQ烤雞、2個大比薩388元送可樂、超值芝心大比薩259元、海鮮煎餅買一送一等5大好康，使用期限至11/5。比薩口味選擇依App顯示為準。

圖／必勝客提供
圖／必勝客提供

必勝客推出多款優惠。圖／必勝客提供
必勝客推出多款優惠。圖／必勝客提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

必勝客 週年慶 買一送一 泡菜 烤雞 義大利麵 App

相關新聞

吃牛排送龍蝦！王品牛排祭雙重優惠 滿額再抽Nespresso膠囊咖啡機

迎接2026年歲末聚餐旺季，王品牛排推出期間限定雙重優惠，即日起至12月31日，內用兩客套餐，出示品牌官網活動畫面或拍照分享個人社群，即可獲贈價值破千元的「龍蝦・嫩煎鮮魚」1份；單筆內用消費滿萬元，並完成「王品瘋美食App」會員消費累積，還有機會抽中價值9,900元的Nespresso Vertuo UP膠囊咖啡機，讓年末聚餐兼具豐盛料理與消費驚喜。

台南阿明豬心冬粉宣布復業！粉專預告「這天」重新開門 饕客湧入打氣

曾多次入選米其林必比登及「500碗」小吃指南推薦的台南人氣名店「阿明豬心冬粉」，日前被傳出將「無限期暫停營業 」，後來店家透過官方粉專聲明澄清，強調「本店並沒有公告無限期停業」，並表示後續營業需要時間安排，稍早店家再度發出公告，將於11月4日恢復營業，也讓老顧客紛紛留言，「辛苦了！加油」、「阿明老闆也要保重身體！」。

18元莊園紅茶！台南起家人氣手搖「連10天買1送1」 CoCo「奶茶三兄弟大杯45元」優惠一整月

手搖控喝起來！台南起家人氣手搖「指定系列飲品買一送一」連續10天，而CoCo都可則霸氣推出一整月「奶茶三兄弟」45元甜甜價，大杯一次喝過癮。

必勝客太狂了！限時4天「筆管麵+6塊烤雞」下殺189元 週一搶券「個人比薩+1元多一件」

不只比薩優惠！必勝客40週年慶本週祭出「買筆管麵送6塊烤雞」整組只要189元，還有週一搶券「個人比薩+1元多1件」、...

雞塊、薯條買1送1！麥當勞5款「酪梨醬滿福堡」、奶昔大哥雲朵包開賣

麥當勞自11月4日起，首度推出期間限定「酪梨醬滿福系列」，以全新「Guacamole酪梨醬」結合經典，推出「酪梨醬豬肉滿福堡加蛋」、「酪梨醬滿福堡」等5款新品。同時在韓國麥當勞熱賣的「奶昔大哥雲朵包」，也將於11月4日起限量登場，讓粉絲可以帶回家。針對麥當勞APP，也將限時推出多款人氣品項「買1送1」優惠。

「石二鍋」正式突破百店！不只台中全新旗艦店開幕 還首度「進軍台東」擴大全台版圖

石二鍋全台門市突破百間，台中新旗艦店開幕並首度進軍台東，店面裝修中，推出百店慶祝優惠及限量感蝦卡、浴帽活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。