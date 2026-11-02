必勝客太狂了！限時4天「筆管麵+6塊烤雞」下殺189元 週一搶券「個人比薩+1元多一件」

麥當勞自11月4日起，首度推出期間限定「酪梨醬滿福系列」，以全新「Guacamole酪梨醬」結合經典，推出「酪梨醬豬肉滿福堡加蛋」、「酪梨醬滿福堡」等5款新品。同時在韓國麥當勞熱賣的「奶昔大哥雲朵包」，也將於11月4日起限量登場，讓粉絲可以帶回家。針對麥當勞APP，也將限時推出多款人氣品項「買1送1」優惠。

2026-11-02 11:34