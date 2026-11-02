18元莊園紅茶！台南起家人氣手搖「連10天買1送1」 CoCo「奶茶三兄弟大杯45元」優惠一整月

手搖控喝起來！台南起家人氣手搖「指定系列飲品買一送一」連續10天，而CoCo都可則霸氣推出一整月「奶茶三兄弟」45元甜甜價，大杯一次喝過癮。

双十八木連10天買一送一

自台南起家的人氣手搖飲「双十八木」推出11月優惠，11/1至11/10，莊園紅茶系列同品項買一送一，有莊園紅茶、莊園紅厚奶、莊園紅拿鐵等選擇，不論是純茶控還是奶茶控都能滿足，可於門市現場、門市外送、線上「你訂」點餐享有優惠。以莊園紅茶為例，買一送一後兩杯只要35元，平均一杯僅約18元。

双十八木以台南、高雄為大本營，台中、彰化也設有門市，北部則以新北樹林店為首要據點。

圖／双十八木粉專

CoCo都可「奶茶三兄弟」大杯45元

即日起至11/30，CoCo都可人氣飲品「奶茶三兄弟」大杯特價45元，喝得到珍珠、布丁、仙草等三種配料，直接一杯當下午茶。本活動限門市臨櫃、都可訂，外送平台、門市外送不適用；商場、外島及部分門市不參與，依各店公告為準。

圖／CoCo都可提供

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