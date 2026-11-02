「石二鍋」正式突破百店！不只台中全新旗艦店開幕 還首度「進軍台東」擴大全台版圖

王品集團旗下平價火鍋品牌「石二鍋」迎來品牌發展新里程碑，全台門市正式突破100間，展店腳步也持續向外延伸。除了全新風格旗艦店「台中文心崇德店」近期登場，品牌更首度進軍台東縣，目前已開始進行店面裝修，象徵石二鍋進一步拓展東台灣市場。從都會商圈到東部城市，石二鍋持續擴大服務據點，讓更多地區的消費者有機會品嘗平價個人鍋物。

圖／王品集團提供

圖／王品集團提供

石二鍋以經典石頭火鍋為品牌特色，主打先將食材拌炒爆香，再加入湯底烹煮的料理方式，讓鍋物呈現不同層次的香氣。除了招牌爆香石頭鍋，剝皮辣椒鍋、牛奶鍋也是人氣選擇，搭配個人套餐形式，提供消費者多元的用餐選項。另外，店內冬瓜檸檬冰沙也累積不少支持者，酸甜清爽的風味成為不少鍋友用餐時的必點品項，甚至被網友形容是被火鍋耽誤的冰沙店。

圖／王品集團提供

圖／王品集團提供

配合百店里程碑，石二鍋也推出系列慶祝活動。10月12日至11月30日加入官方LINE成為新好友，可領取菜盤升級兌換券，10月19日至12月31日憑券內用消費套餐，即可享有菜盤升級優惠。此外，10月28日起推出限量「感蝦卡」，單筆消費滿1,000元可獲贈，或以99元加價購買，每間門市限量100張。持卡者於2027年1月至12月期間，每月內用消費套餐可兌換白蝦1份，每月限兌換一次。

圖／王品集團提供

圖／王品集團提供

同樣從10月28日起，石二鍋內用消費還有機會獲得限量「一把罩浴帽」，每店限量200頂，主打減少頭髮沾染火鍋氣味。從百店規模到新市場布局，石二鍋持續透過門市拓展與品牌活動累積消費者支持，接下來台東首店的實際開幕進度，也成為品牌展店布局的新焦點。

圖／王品集團提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」