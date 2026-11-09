兩餐變強了！不只吃年糕火鍋 西門店限定「火烤兩吃」免費升級 399元肉肉吃到飽
兩餐也能吃烤肉！兩餐西門店變身「火烤雙拼」於11月限定登場，出示追蹤兩餐畫面即可免費升級「火烤兩吃」，火鍋、烤肉一次滿足。
肉肉控衝開箱！不只韓國年糕火鍋，兩餐新推「火烤兩吃」於西門店限定開跑，即日起至11/30之平日，至西門店主動告知店員並出示追蹤兩餐IG/FB等社群，點399元肉肉吃到飽方案，即可免費升級為火烤兩吃，方案總額需加10%清潔費。
需注意，本活動僅供肉肉吃到飽方案升級，不適用基本吃到飽方案；選擇火烤兩吃方案，恕無法加點起司圈。
而自助吧部分同樣可以無限享用，像是韓式炸雞炸物、韓國泡麵、魚板湯、各式時蔬與火鍋料，以及飲料吧、霜淇淋等。
兩餐 西門店
地址：台北市萬華區西寧南路123號4F
營業時間：11:00-22:00
電話：02-23119736
火烤兩吃活動期間：即日起至11/30之平日
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