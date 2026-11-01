不限時吃到飽天花板！這家涮乃葉「平日晚餐不限時」爽嗑6小時、一路吃到打烊

狂涮5小時還不夠！涮乃葉單店獨家限定「平日晚餐不限時」霸氣登場，準時入場直接吃到打烊，最多狂吃6小時，讓你吃吃到飽不用急急忙忙，還能吃到最超值。

圖／涮乃葉提供

涮乃葉平日午餐不限時、最多狂涮5小時活動受到消費者熱烈支持，現在「涮乃葉嘉義遠百店」11月獨家推出「平日晚餐不限時」，平日週一至四晚餐時段自16:00起入場即可暢吃到22:00打烊，最多能吃到6小時，活動自即日起一路推至12/30。

此外，嘉義遠百店也新增了手作DIY鬆餅，自己動手做吃起來更有趣且美味。需注意的是，最後加點時間為打烊前20分鐘，活動如有異動以粉絲專頁或涮乃葉官網公告訊息為準。

圖／涮乃葉粉專

涮乃葉平日午餐最低490元起吃到飽，而平日晚餐最低則為530元。主打現切肉品、新鮮農場時蔬，自助吧還有日式咖哩、霜淇淋、日式蕨餅、DIY鬆餅及飲料吧等豐富餐點，且為單身友善、一個人來吃不加價，特別受到單身族群、邊緣人青睞。

圖／涮乃葉提供

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