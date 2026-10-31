饕客心碎了！ 必比登名店「阿明豬心冬粉」驚爆無限期暫停營業 「喊卡原因」讓人萬般不捨

全台吃貨心碎！ 多次獲得米其林必比登推薦的台南人氣名店「阿明豬心冬粉」，向來是無數老饕朝聖的美食指標。然而，近期店面卻接連拋出震撼彈，先是因家中有事宣布延長暫停營業，原本預定重開的日子也急踩煞車喊卡，最新消息由在地粉專沈痛宣布「一原因」店家將「無限期暫停營業 」！

台南市中西區的「阿明豬心冬粉」憑藉著鮮甜濃郁的湯頭與軟嫩無腥味的招牌豬心，每到營業時段總吸引長長人龍，平均得排隊等上一小時才能品嚐。但在10月中旬，店家無預警在臉書粉專發布臨時店休公告，表示因家中私事需暫時休息。起初店家將休息時間延長至26日，並暫定於27日重新開店迎接顧客。

大批吃貨準備在27日前往解饞時，阿明豬心冬粉卻在當天一早再度投下震撼彈，發文表示因家中仍有重大私事尚待處理，確定無法如期開門，這次的更動讓原定的復業計畫直接宣告取消！

而長期經營台南在地資訊的「台南式 Tainan Style」粉專丟出震撼消息：「因老闆娘車禍離世，阿明豬心宣布無限期暫停營業😢」，並沈痛表示，開車騎車走在路上請遵守交通規則，珍惜自己也愛護他人，希望大家都能重視交通安全。

針對「阿明豬心冬粉」復業喊卡的真實原因一出，引發饕客們不捨留言「老闆節哀」、「人生無常」、「我不想相信！這樣好這樣偉大的母親」，有網友問「二代店也跟著休息嗎」，台南式粉專代答「金華路的店目前也暫時休息了」，喜愛店家的饕客們，只能再一同耐心等候一段時日了！

「阿明豬心冬粉」因闆娘意外離世宣布無限期暫停營業。圖／摘自阿明豬心冬粉臉書

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