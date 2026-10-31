499元起爽嗑吃到飽！ 千葉火鍋全台首創「腰子三吃」無限續、同場加映咖哩蟹、檸檬魚，壽星還享5折優惠

火鍋控快看！ 「千葉火鍋」重磅推出全台首創的「腰子三吃吃到飽」，將原本只在月子中心或高級台菜才吃得到的頂級滋味搬上自助百匯，更搭配超狂的壽星與尾牙折扣，這檔秋冬美食祭絕對讓你吃得痛快！

圖／千葉火鍋提供

千葉火鍋看準入冬商機，於11月2日至11月30日 推出期間限定的「腰子三吃吃到飽」，料理團隊一次端出三種神仙吃法：經典懷舊的「麻油腰子」、香氣撲鼻的「三杯腰子」裹滿醬汁並伴隨九層塔香、還有讓老饕大呼過癮的「涮腰子」。活動指定門市包含千葉火鍋嘉義店、新千葉火鍋斗六店及屏東店。

圖／千葉火鍋提供

到12月31日年底前，還同場加映「越南越有味－越式美食」主題饗宴，精心策劃8道極具代表性的越式特色料理，包含外酥內嫩的「金月鮮蝦餅」、濃郁惹味的「南洋咖哩蟹」、散發清新果香的「越式檸檬魚」，以及結合香茅清香的「金酥香茅魚」，搭配涼拌木瓜絲、西貢炸春捲等。

圖／千葉火鍋提供

超高CP值的千葉火鍋，全台分店餐價不同，每人最低只需499元起，即可無限享用豐盛的火鍋肉品、海鮮與蔬菜自助吧。針對年末聚餐旺季，集團也同步祭出超強優惠：只要是當月壽星前往用餐，持有千葉火鍋黑卡即可享 5折半價優惠（同行者也有9折），每人最低234元起，就能爽吃一波！

圖／千葉火鍋提供

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