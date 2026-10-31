藝奇攜手I-PRIMO抽黃金珠寶！王品阪前《火藝之宴》同步登場，帝王蟹腳免費送

王品美食優惠一次看，藝奇聯名珠寶、阪前秋冬套餐登場！年底聚餐又有新選擇，王品集團旗下日式料理品牌近期接連推出餐飲活動，從美食跨界珠寶，到頂級鐵板燒秋冬新菜，為喜愛日式料理的民眾帶來不同用餐體驗。其中，藝奇首度與日本珠寶品牌I-PRIMO合作，推出消費抽黃金飾品活動；另一品牌阪前鐵板燒則推出全新《火藝之宴》套餐，將炭燻、酒焰及日式燒烤技法融入海陸料理，11月還有帝王蟹腳款待，想安排秋冬美食行程可以留意。

圖／王品集團提供

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藝奇聯手I-PRIMO！吃日料有機會抽黃K金項鍊

這次藝奇與I-PRIMO跨界合作，將日式料理與珠寶結合，推出「星願禮讚」活動。2026年11月1日至12月31日期間，凡到藝奇內用消費2客套餐，即可獲得限量星願禮讚卡1張，消費4客則可獲得2張，數量有限，送完為止。獎項包含市價1萬9,000元的FLYING CROSS黃K金項鍊及黃K金耳環，另外還有藝奇人氣料理等抽獎品項。

圖／王品集團提供

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用餐優惠也同步推出，兩人同行並出示指定活動畫面，即可享有「黃金酥炸牡蠣佐塔塔醬」招待。此外，持有星願禮讚卡的消費者，也能憑卡前往I-PRIMO全台門市享有專屬優惠，讓美食與購物行程一次安排。

阪前《火藝之宴》全台上市！11月平日送帝王蟹腳

另一項亮點則是王品頂級鐵板燒品牌「阪前鐵板燒」全新秋冬套餐《火藝之宴》，以火候及燻香作為料理主軸，推出「稻燒A5和牛」、「酒焰南非活鮑魚」及炭烤龍蝦等料理，透過不同烹調技法帶出海陸食材的風味。套餐也增加「現沖牛肉清湯」、「栗子南瓜湯」等湯品選擇，飯食則有香筍鱒魚卵和牛炒飯及松露蕈菇釜飯，甜點還能選擇黑森林舒芙蕾或草莓冰淇淋檸檬塔。

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配合秋冬新菜上市，阪前也推出期間限定招待活動。11月1日至11月30日平日（不含週六、日及國定假日），兩人同行內用消費2客套餐，只要出示指定活動貼文並完成分享，即可獲得價值980元的極上帝王蟹腳1份。《火藝之宴》已於全台7間阪前門市同步推出，想品嚐頂級鐵板燒的民眾，可趁活動期間安排聚餐。

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