聽新聞
0:00 / 0:00
「翰林茶館」珍奶只要40元！ 40周年慶會員領全品項4折券、69元復古周邊開搶
珍奶控衝啊！ 創立於1986年的「翰林茶館」，迎來40週年里程碑。為了回饋廣大粉絲一路以來的支持，品牌不僅重返最初的起點發源地台南舉辦盛大慶祝活動，更一口氣推出多項超狂優惠，包括大杯原創珍珠奶茶限時40元！
．國宴指定珍奶「只要40元」限量開搶
即日起至2027年1月31日止，配合全台各百貨門市的週年慶檔期，翰林茶館特別選在「各店週年慶首4日」推出超殺優惠：每日限量前50杯「大杯原創珍珠奶茶」直接下殺只要 40元（每人限購1杯、僅限外帶），讓大家都能銅板價喝珍奶。
．會員專屬全品項外帶4折＆品牌日9折
自2026年11月6日起至2027年1月31日，只要下載並登入「美食通APP」的會員，每人即可領取一張專屬優惠券，憑券享 「全品項任一大杯外帶飲品4折」 的超狂折扣。
此外，品牌也貼心設立「翰林品牌日」，固定於每月第一及第三個星期二（如11月3日、11月17日等），全台翰林茶館、茶棧及鍋物門市皆享單筆消費「整筆訂單9折」優惠。
．69元起復古周邊、滿額贈好禮同步開跑
更推出一系列充滿台灣復古元素與趣味的40週年限定紀念周邊！自2026年11月6日起至2027年1月31日，只要至全台指定門市消費不限金額，即可享有超值加價購：包含「造型徽章」69元、「造型燈箱盲袋」89元以及實用又好看的「托特包」99元（數量有限，售完為止）。
活動期間至指定門市單筆消費折扣後滿1299元，還可獲得「40週年限定好禮」一份，消費滿2598元更可累贈兩份！
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。