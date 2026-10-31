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「翰林茶館」珍奶只要40元！ 40周年慶會員領全品項4折券、69元復古周邊開搶

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翰林茶館FB粉專、翰林茶館提供
圖／翰林茶館FB粉專、翰林茶館提供

珍奶控衝啊！ 創立於1986年的「翰林茶館」，迎來40週年里程碑。為了回饋廣大粉絲一路以來的支持，品牌不僅重返最初的起點發源地台南舉辦盛大慶祝活動，更一口氣推出多項超狂優惠，包括大杯原創珍珠奶茶限時40元！

．國宴指定珍奶「只要40元」限量開搶

圖／翰林茶館提供
圖／翰林茶館提供

即日起至2027年1月31日止，配合全台各百貨門市的週年慶檔期，翰林茶館特別選在「各店週年慶首4日」推出超殺優惠：每日限量前50杯「大杯原創珍珠奶茶」直接下殺只要 40元（每人限購1杯、僅限外帶），讓大家都能銅板價喝珍奶。

．會員專屬全品項外帶4折＆品牌日9折

圖／翰林茶館FB粉專
圖／翰林茶館FB粉專

自2026年11月6日起至2027年1月31日，只要下載並登入「美食通APP」的會員，每人即可領取一張專屬優惠券，憑券享 「全品項任一大杯外帶飲品4折」 的超狂折扣。

此外，品牌也貼心設立「翰林品牌日」，固定於每月第一及第三個星期二（如11月3日、11月17日等），全台翰林茶館、茶棧及鍋物門市皆享單筆消費「整筆訂單9折」優惠。

．69元起復古周邊、滿額贈好禮同步開跑

圖／翰林茶館提供
圖／翰林茶館提供

更推出一系列充滿台灣復古元素與趣味的40週年限定紀念周邊！自2026年11月6日起至2027年1月31日，只要至全台指定門市消費不限金額，即可享有超值加價購：包含「造型徽章」69元、「造型燈箱盲袋」89元以及實用又好看的「托特包」99元（數量有限，售完為止）。

活動期間至指定門市單筆消費折扣後滿1299元，還可獲得「40週年限定好禮」一份，消費滿2598元更可累贈兩份！

圖／翰林茶館提供
圖／翰林茶館提供

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