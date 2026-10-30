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萬家福推「日本職人限定麵包」！7款新品45元起　明太子法國、咖哩麵包必吃

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別

日本烘焙職人的手藝也能在台灣嚐到！萬家福這次邀請日本麵包職人栗原淳平、西點職人西園誠一郎來台，透過技術交流與現場教學，將日本烘焙技法融入新品開發，推出7款期間限定麵包及甜點，價格45元起，活動至11月10日止。想嚐鮮的民眾，不妨趁限定期間到門市逛逛。

萬家福攜手日本烘焙職人　7款新品登場

本次新品涵蓋鹹食麵包與甜點，喜歡日式麵包風味的讀者，可以留意明太子法國麵包，將明太子的鮮香與法國麵包結合，呈現鹹香有層次的口感；咖哩麵包則以濃郁咖哩風味為特色，適合當作日常點心或輕食選擇。

其他新品還包括番茄起司佛卡夏麵包、雞蛋培根佛卡夏麵包，透過不同食材搭配，帶出佛卡夏麵包的特色風味。甜點部分則有黑糖麻糬餅乾、萊明頓及費南雪凍，從帶有嚼勁的黑糖風味到西式糕點，提供不同口味的選擇。

限定販售至11月10日　最低45元就能嚐鮮

這次萬家福將日本職人的烘焙技術帶進新品製作，讓消費者不必特地飛往日本，也能透過期間限定商品體驗不同的烘焙風味。7款新品最低45元起，販售期間至11月10日止，部分商品於指定Nakery裸焙坊門市供應，包含淡新、天母、新店及西屯店，實際販售品項與供應情形依各門市公告為準。

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