一人一爐現烤現吃！ 貴族世家跨界開「個人燒肉」首店插旗台北東區，開幕時間曝光
一個人也能吃燒肉！ 國民牛排老字號貴族世家顛覆大家的想像，宣布推出全新經營型態，正式跨足競爭激烈的「個人燒肉」市場，打造全新品牌「貴族世家個人燒肉」，預計11月中旬正式登場。
貴族世家近期宣布拓展推出「個人燒肉」，主打「一個人也能好好吃燒肉」，讓單人用餐也能享有獨立烤爐，以一人一爐為主，從點餐到燒烤都能按照自己的節奏享用。
據貴族世家個人燒肉官方粉專，透過社群平台強力招募工作夥伴資訊可以看見，店家選址將落腳於台北東區，地址是台北市大安區光復南路452號，預期將在台北東區掀起一股全新的平價個人燒肉風潮。
官方先前曾預告將於10月中旬登場，吸引大批燒肉控高度關注。然而，據ETtoday旅遊雲最新報導指出，記者實際前往店家新址實地觀察，發現目前店面正在緊鑼密鼓地裝潢中，現場人員則透露最快將於11月中旬正式和大家見面。
新品牌鎖定喜歡獨自用餐的消費者，讓想吃燒肉的人不必揪團也能吃，詳細餐點內容、價格及實際供應門市，仍以品牌後續正式公布資訊為準。
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