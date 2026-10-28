全台都可吃！ 賭贏颱風假 老闆說到做到「免費送1900隻烤雞」 19縣市發放時間、地點出爐

老饕們準備衝一波！ 以現烤桶仔雞聞名的連鎖品牌「烤雞特攻隊」，日前在薔琵颱風來襲、宣布停班停課前夕在粉專發起超狂「颱風假預測挑戰」。最後兌現承諾，本島19縣市共免費發送1900隻烤雞，最新公布發放時間和地點，並強調希望1個家庭1隻為限。

圖／翻攝烤雞特攻隊FB粉專

原本業者豪氣放話，只要本島19個縣市有任何一個地方「正常上班上課」，就會在該縣市免費大方送出100隻招牌烤雞，寵粉無極限的業者看到全台民眾敲碗聲不斷，決定霸氣加碼不收回！

業者在社群開心直呼：「翻盤！翻盤！逆轉勝，終於讓我們拼過了！」並宣布不分輸贏，本島19個縣市「全數都有獎」，每個縣市均免費發放100隻烤雞，全台總計豪發1900隻金黃酥脆的誘人烤雞，希望用美食和大家分享喜悅，同時也向老天祈求風調雨順、平安度過颱風天。

業者公布發放活動全面採現場排隊制，基於回饋民眾與公平原則，每位成人限領1隻（孩童不符合領取資格），各站限量100隻送完為止。

圖／翻攝烤雞特攻隊FB粉專

活動首站將由熱情南臺灣的高雄市於10月31日週六打響頭陣，隨後一路巡迴，最終站則預計於12月20日在花蓮落幕。由於各站發放時間與詳細定點可能視情況調整，官方提醒民眾出發前務必鎖定各地區官方臉書粉絲專頁的最新公告。

以下發放時間為當日上午11時、中午12時各發50隻（共發100隻）

．10月31日 高雄市：三民區大樂購物中心（民族一路463號）

．11月1日 屏東縣：屏東市海豐街28號（三山國王廟）

．11月7日 台南市：中西區永華路一段350號（燦坤3C永華一店）

．11月7日 新竹縣：新豐鄉新興路213號旁空地（新豐夜市）

．11月7日 台北市：萬華區桂林路1號（萬家福桂林店／家樂福桂林店）

．11月8日 嘉義縣：朴子市文明南路162號（樂家康超市）

．11月8日 新北市：三重區集美街18號（迪卡儂三重店）

．11月14日 嘉義市：玉山路398號對面（樂億皇家渡假酒店附近）

．11月14日 桃園市：中壢區後寮一路158號對面空地

．11月15日 雲林縣：斗六市全聯斗六莊敬店斜對面

．11月15日 苗栗縣：頭份市和平路66號（頭份和平同樂匯）

．11月21日 南投縣：南投市復興路426號（慶興宮）

．11月21日 新竹市：東區慈雲路126號（迪卡儂新竹店）

．11月22日 彰化縣：員林鎮員林大道五段1號（燦坤員林大道店）

．11月22日 台中市：北區忠明路499號（大全聯忠明店）

．12月5日 基隆市：信義區東明路177號旁停車場

．12月6日 宜蘭縣：壯圍鄉壯五路308號旁空地

以下發放時間為當日下午3時發100隻

．12月19日台東縣：台東市連航路與興航街口（娜路灣大酒店斜對面，7-11豐喜門市旁）

．12月20日花蓮縣：花蓮市和平路581號（遠東百貨花蓮店後門）

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