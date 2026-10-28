「迷客夏」20年最大品牌改版！全球示範店台灣開幕時間曝 娜杯系列限時折10元

深耕台灣手搖飲市場20年的迷客夏宣布啟動品牌全面升級，從視覺識別、門市設計到飲品包裝同步改造，為國際市場布局揭開新篇章。此次以「為了你，嚴選每一杯」為核心理念，攜手國際設計團隊Bito及台南印花品牌錦源興，打造全新品牌形象，全球首間示範店將於10月28日正式亮相，並同步推出新品與限時優惠。

圖／迷克夏提供

迷客夏品牌3.0登場 結合國際設計與台灣文化

此次改版是迷客夏創立20年來規模最大的品牌升級，透過更簡約、現代的視覺設計，重新呈現品牌重視自然與品質的特色。門市空間融入光影、天然景緻及極簡美學，包裝也換上全新設計，讓品牌理念延伸至消費者的日常飲用體驗。

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此外，迷客夏找來同樣來自台南的錦源興合作，將台灣在地文化轉化為專屬印花，應用於示範店窗貼設計。產品方面，品牌持續以自有鮮奶品牌「綠光鮮奶」把關乳源，強調選用符合國家A級生乳品質標準的鮮奶，延續鮮奶茶的風味特色。

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娜杯紅茶推出糖燻奶霜 鹹甜茶香打造新品亮點

配合品牌升級，人氣飲品「娜杯紅茶」也迎來新變化。以斯里蘭卡盧哈娜高地單一產區茶葉製作的娜杯紅茶，帶有焦糖、奶油與煙燻龍眼香氣，並獲得2026年ITI國際風味評鑑最高三星肯定。此次再推出期間限定新品「娜杯糖燻奶霜」，將煙燻奶霜覆於紅茶之上，以鹹甜乳香搭配醇厚茶韻，呈現不同於傳統奶茶的風味層次。

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迷客夏開幕優惠連送5天 托特包、鮮奶茶折扣一次看

為歡慶全球首間示範店開幕，迷客夏自10月28日至11月1日推出連續5天限定優惠，分階段送出開幕好禮。10月28日至30日，於全球示範店單筆購買任3杯L杯飲品，即可獲得品牌托特包1個，每日限量100個，送完為止；10月31日至11月1日，購買指定醇濃鮮奶茶系列，任選2杯L杯只要99元，優惠可累計。

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除了示範店限定活動，全台迷客夏一般門市也同步推出娜杯系列優惠。10月28日至11月1日期間，購買L杯「娜杯紅茶」、「娜杯紅茶拿鐵」或新品「娜杯糖燻奶霜」，每杯現折10元，優惠可累計。品牌透過新品上市與開幕活動，邀請消費者體驗全新品牌形象及飲品風味，詳細活動辦法與商品供應情形依官方公告及門市現場資訊為準。

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