超強「感蝦卡」登場！ 石二鍋「文心崇德旗艦店」三大亮點搶看 限時4天「免費吃白蝦」

火鍋控衝一波啦！ 王品集團旗下國民平價火鍋「石二鍋」迎來品牌重大里程碑，重磅打造的全新風格旗艦店—「台中文心崇德店」，於今（27）日下午5點正式對外試營運！官方更驚喜宣佈將同步推出限量的「感蝦卡」，搶攻全台老饕的荷包與胃蕾。

圖／石二鍋提供

．台中旗艦店三大亮點一次看

圖／翻攝石二鍋FB粉專

石二鍋台中文心崇德店用餐環境全面進化，亮點一、「質感美學空間」告別以往普羅大眾的既定印象，旗艦店全面改採溫潤大地色系與木質調裝潢；亮點二、「透明化安心廚房」新鮮菜盤的備料過程全程公開，招牌原塊肉品更是「現點現刨」安心看得見；亮點、「自助吧大升級」首度推出高達6款不同口味的霜淇淋，滿足大人小孩的餐後甜點胃。

為回饋瘋美食會員，於10月27日至10月31日期間，會員至文心崇德店消費可享瘋點數加贈3%的回饋。更加碼「免費吃白蝦」：於11月1日至11月5日，只要出示指定貼文並內用消費套餐，就直接免費招待一份新鮮「白蝦」（每桌限贈一份）。

．重磅加碼：超強「感蝦卡」登場！

圖／石二鍋提供

石二鍋自10月28日起 全面推出實體「感蝦卡」（每店限量100張），回饋忠實鍋友們，只要單筆消費發票金額滿1,000元，或內用消費即可以99元輕鬆加購擁有。

超狂優惠內容：持有「感蝦卡」的幸運饕客，可在2027年1月1日至2027年12月31日期間，憑卡享有每月至店內用消費套餐，即「免費招待白蝦1份」的超殺福利，整年度最高可爽吃12份新鮮白蝦，總價值超過1,400元！

圖／翻攝石二鍋FB粉專

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