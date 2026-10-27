必勝客幫你省！「9吋小比薩+8塊烤雞」199元限時開吃 還有「3款大比薩199元」雙11好康大放送

必勝客40週年慶，優惠一波接一波！限時四天「9吋小比薩+8塊烤雞」整組只要199元，下殺近3折。

圖／必勝客提供

必勝客週年慶接力推週間快閃優惠，即日起至10/30，輸入優惠碼【93045】並使用App點餐即享外帶「9吋鬆厚小比薩+8塊BBQ烤雞」特價199元優惠，每個會員限購一組。比薩口味有夏威夷、四小福、彩蔬鮮菇、香濃蒜香海鮮、日式照燒雞及炙燒豬肉總匯等6種選擇，烤雞則為4翅4腿。

圖／必勝客提供

此外，迎接雙11，必勝客推出多種優惠組合，如「小比薩+烤雞」買一送一、外帶單點大比薩半價再免費送烤雞等，以及App專屬限定「3款大比薩外帶199元」，有醬燒鮮蛤田園、熱帶鳳梨海鮮總匯、炙燒豬肉總匯可選。優惠詳情與適用規則依App顯示為準。

必勝客「小比薩+烤雞」組合買1送1。圖／必勝客提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」