10個月內二度漲價！ 「饗食天堂」宣布12／1起「調漲30元」 僅1時段不變、訂位新制一次看

吃到飽霸主又有新動作！知名Buffet餐廳「饗食天堂」無預警宣布，將自2026年12月1日起全面調漲餐費！由於今年1月才剛調漲過一次，這回等於在短短10個月內二度喊漲，消息一出立刻在社群平台引發熱烈討論。

饗食天堂宣布，因應營運成本等因素，自12月1日起調整餐期價格，除了「平日下午餐」時段維持758元不變，其餘餐期每位成人皆調漲30元。

調整後，週一至週五午餐由928元漲至958元，晚餐由1028元漲至1058元；週六、日及例假日午餐則由1028元漲至1058元，下午餐從928元調升至958元，晚餐則由1128元漲至1158元，以上價格均另加10%服務費。

圖／取自饗食天堂官網

饗食天堂在今年1月1日才剛調漲過各時段30元，如今在同一年內再度宣布漲價，讓許多忠實粉絲大喊吃不消。不少網友在Threads上紛紛留言感嘆「小確幸沒了」、「以前下午茶500多元，現在加上服務費都要800多了」、「每漲一次，吃回本的難度就再升一級」。

想在12月吃饗食天堂的民眾，除了要先確認新餐價，也要留意訂位時間與定金規定，饗賓集團公告將全面實施預付訂金制度，自2026年11月1日起，凡預訂12月1日以後用餐的平日、假日及例假日訂位，全面採預付定金制；定金依用餐人數分級，1至4人為500元、5至8人1000元、9至12人1500元、13至16人2000元、17至20人2500元，用餐人數包含0至12歲兒童。

圖／翻攝饗食天堂臉書

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