快訊

「我好內疚、很難過」清潔隊長邀蔣萬安清路樹遭出征 心痛留言曝光

台股真的不會跌回3萬點？AI行情太狂引擔憂 0050也被點名

嗆川普「帶著夢想進入墳墓」 伊朗：美軍任何情況下都禁入波斯灣

聽新聞
0:00 / 0:00

身分證對中就送！ 2大火鍋數字優惠「1268」春囍送50隻蝦、「520」高雄福華爽嗑整隻龍蝦

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／春囍打邊爐提供、高雄福華提供
圖／春囍打邊爐提供、高雄福華提供

火鍋控暴動，身分證拿出來！ 「春囍打邊爐」與「高雄福華 Smile One」祭出超狂身分證對對碰，對中直接免費送大肉盤、50隻鮮蝦甚至是整隻波士頓龍蝦

●春囍打邊爐：身分證對中「1、2、6、8」最高狂送50隻蝦或20盎司大肉盤

圖／春囍打邊爐提供
圖／春囍打邊爐提供

以港式鍋物與多元特色湯頭聞名的春囍打邊爐，將超人氣的身分證優惠一路延長至 11 月底！只要同桌消費者出示身分證，對中指定數字就能享有超澎湃加菜好康，活動適用於全台分店（高雄文濱店、台南店、台中崇德店）。

每組消費滿2,000元並拍照打卡即可參與，限身分證本人到場出示實體證件，對中「1、2、6、8」優惠內容：

-中 3 碼： 免費招待30隻蝦、或10盎司肉盤（二選一）。

-中 4 碼： 免費招待50隻蝦、或20盎司大肉盤（二選一）。

-會員加碼： 消費滿2,000元再送200元現金券（限下次消費使用）。

圖／春囍打邊爐提供
圖／春囍打邊爐提供

●高雄福華 Smile One精緻涮涮鍋：對中「5、2、0」直接送波士頓龍蝦

位於高雄福華大飯店 30 樓、主打高空美景與精緻鍋物的 Smile One精緻涮涮鍋，也推出了吸睛度十足的「520身分證優惠」，讓饕客在高空俯瞰美景，更同步大啖頂級海鮮。優惠內容：

Smile One精緻涮涮鍋推出身分證優惠。圖／高雄福華提供
Smile One精緻涮涮鍋推出身分證優惠。圖／高雄福華提供

-含「5、2」： 兩人同行用餐即贈 美國板腱牛 或 台灣松阪豬 1 份。

-含「2、0」： 兩人同行用餐即贈 綜合海鮮盤 1 份（內含草蝦、天使紅蝦、白蝦、生蠔及蛤蜊）。

-「5、2、0」三碼全中： 消費金額達 2,000 元以上，直接大方送 波士頓龍蝦 1 隻！

同場加映： 晚間 20:30 後入場用餐還能享有個人套餐 8 折、平日晚餐吃到飽 650 元起（另加一成服務費）的夜間特惠！

Smile One精緻涮涮鍋推出身分證優惠。圖／高雄福華提供
Smile One精緻涮涮鍋推出身分證優惠。圖／高雄福華提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

龍蝦 火鍋 春囍打邊爐 Smile One精緻涮涮鍋 福華大飯店

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

身分證對中就送！ 2大火鍋數字優惠「1268」春囍送50隻蝦、「520」高雄福華爽嗑整隻龍蝦

身分證對中指定數字享火鍋優惠：春囍最高送50隻蝦或20盎司肉盤，高雄福華消費滿2000元「520」送波士頓龍蝦1隻

光華號60週年「一甲子福氣便當」來了！10/31只賣1天 全台限量60個 鐵道迷搶收藏

光華號60週年，福井食堂攜手臺中驛推出「一甲子福氣便當」，10月31日限定開賣，全台僅60個，每人限購1份。

「粥大福」極鮮雙蟹粥回歸引熱議！ 每碗160元吃得到雙螃解、蛤蜊入粥

「粥大福」極鮮雙蟹粥2026年10月20日起回歸，全台門市限量販售，每碗160元，結合雙蟹、蛤蜊與雞湯粥，售完為止。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。