身分證對中就送！ 2大火鍋數字優惠「1268」春囍送50隻蝦、「520」高雄福華爽嗑整隻龍蝦

火鍋控暴動，身分證拿出來！ 「春囍打邊爐」與「高雄福華 Smile One」祭出超狂身分證對對碰，對中直接免費送大肉盤、50隻鮮蝦甚至是整隻波士頓龍蝦！

●春囍打邊爐：身分證對中「1、2、6、8」最高狂送50隻蝦或20盎司大肉盤

圖／春囍打邊爐提供

以港式鍋物與多元特色湯頭聞名的春囍打邊爐，將超人氣的身分證優惠一路延長至 11 月底！只要同桌消費者出示身分證，對中指定數字就能享有超澎湃加菜好康，活動適用於全台分店（高雄文濱店、台南店、台中崇德店）。

每組消費滿2,000元並拍照打卡即可參與，限身分證本人到場出示實體證件，對中「1、2、6、8」優惠內容：

-中 3 碼： 免費招待30隻蝦、或10盎司肉盤（二選一）。

-中 4 碼： 免費招待50隻蝦、或20盎司大肉盤（二選一）。

-會員加碼： 消費滿2,000元再送200元現金券（限下次消費使用）。

圖／春囍打邊爐提供

位於高雄福華大飯店 30 樓、主打高空美景與精緻鍋物的 Smile One精緻涮涮鍋，也推出了吸睛度十足的「520身分證優惠」，讓饕客在高空俯瞰美景，更同步大啖頂級海鮮。優惠內容：

Smile One精緻涮涮鍋推出身分證優惠。圖／高雄福華提供

-含「5、2」： 兩人同行用餐即贈 美國板腱牛 或 台灣松阪豬 1 份。

-含「2、0」： 兩人同行用餐即贈 綜合海鮮盤 1 份（內含草蝦、天使紅蝦、白蝦、生蠔及蛤蜊）。

-「5、2、0」三碼全中： 消費金額達 2,000 元以上，直接大方送 波士頓龍蝦 1 隻！

同場加映： 晚間 20:30 後入場用餐還能享有個人套餐 8 折、平日晚餐吃到飽 650 元起（另加一成服務費）的夜間特惠！

Smile One精緻涮涮鍋推出身分證優惠。圖／高雄福華提供

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