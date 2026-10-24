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「粥大福」極鮮雙蟹粥回歸引熱議！ 每碗160元吃得到雙螃解、蛤蜊入粥

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／粥大福提供
圖／粥大福提供

秋天想吃螃蟹，又想來碗熱騰騰的暖胃料理，雞湯粥品牌粥大福推出季節限定「極鮮雙蟹粥」，自10月20日起於全台門市限量販售，每碗160元。這款人氣品項去年推出後受到消費者關注，今年再度回到菜單，將螃蟹、蛤蜊與雞湯粥結合，讓海鮮鮮味融入米粥，提供秋季用餐的新選擇。

一碗放進兩隻螃蟹！雞湯粥底吸收海鮮精華

「極鮮雙蟹粥」以兩隻帶有蟹膏的螃蟹為主角，搭配蛤蜊與品牌招牌雞湯一同熬煮，再以台農71號益全香米製作粥底。隨著食材加熱，蟹膏及海鮮的風味逐漸融入湯粥，讓原本溫潤的雞湯香氣多了鮮甜的海味層次。

圖／粥大福提供
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粥大福以雞湯粥作為品牌特色，餐點採現點現煮方式供應，透過米粒、湯底與配料的搭配呈現口感。這次推出的雙蟹版本，則把秋季螃蟹的鮮味融入日常粥品，讓消費者不必特別安排海鮮大餐，也能品嚐季節限定料理。

螃蟹直接吃、拆肉拌粥！一次享受兩種風味

品嚐這碗粥有不同方式。喜歡直接享用海鮮的人，可以先剝開螃蟹，品嚐蟹肉本身的鮮甜；若偏好粥品與配料融合的口感，也能將蟹肉拆出，拌入熱粥中，讓雞湯、蟹膏與蛤蜊的鮮味一同入口。

對喜歡海鮮粥的消費者而言，這道料理兼顧螃蟹與粥品的特色，不只能吃到蟹肉，也能品嚐經過海鮮熬煮的湯粥風味。秋季天氣轉涼時，熱粥也成為日常用餐中相對溫暖的選擇。

粥大福極鮮雙蟹粥販售資訊

品名：極鮮雙蟹粥。

售價：每碗160元。

販售日期：2026年10月20日起。

販售地點：粥大福全台門市。

販售方式：季節限定、限量供應，售完為止。

想嚐鮮的民眾可前往粥大福門市詢問供應情況。由於本次採限量販售，實際供應數量及各店販售狀況可能有所不同，建議出發前先確認門市資訊，把握秋蟹季限定的雙蟹粥。

圖／粥大福提供
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