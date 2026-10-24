光華號60週年「一甲子福氣便當」來了！10/31只賣1天 全台限量60個 鐵道迷搶收藏

慶祝台灣鐵路傳奇「光華號」迎接60歲生日，知名鐵道主題餐廳「福井食堂」特別與臺中驛鐵道文化園區聯手出擊，重磅推出超限量的「光華號一甲子福氣便當」，消息一出立刻在各大社群掀起熱烈討論。

圖／翻攝臺中驛鐵道文化園區FB粉專

光華號今年迎來60週年，台中驛鐵道文化園區推出「有風的列車－光華號60週年紀念展」，並以經典列車為主題延伸推出「一甲子福氣便當」，讓鐵道文化透過限定便當延續光華號的時代記憶。

鶯歌職人手工打造！收藏級 DR2700 造型陶瓷便當盒

圖／翻攝臺中驛鐵道文化園區FB粉專

最吸睛的亮點莫過於其外盒，由鶯歌專業師傅純手工精心打造，完美還原了經典列車 DR2700 的流線外型與神韻。這款造型陶瓷便當盒不僅兼具紀念價值，光是拿在手上把玩、從各角度拍照，就已經達到了博物館級的珍藏水準，讓無數鐵道迷一眼傾心。

雞腿、烤魚、松阪豬一次滿足，極致奢華的海陸饗宴

圖／翻攝臺中驛鐵道文化園區FB粉專

便當內在的菜色配置同樣誠意滿點，跳脫傳統鐵路便當的單一主菜模式，一口氣塞入雞腿、烤魚與松阪豬三大重量級主菜；搭配玉子燒、鮮甜花椰菜、筊白筍、魚丸以及免剝殼的鮮美蝦球等豐富配菜。整盒便當配色繽紛、山海美味齊聚，豐富程度讓開箱過的民眾大嘆視覺與味覺雙重滿足。

僅限一天、全台限量 60 個！搶購攻略大公開

由於手工陶瓷盒製作費時且深具紀念意義，官方宣布這款「光華號一甲子福氣便當」僅限10/31當日販售一天、全台限量發行60個，且每人限購1份。借鏡前次「EMU100款便當」在開賣後短短15分鐘（上午9點15分前）號碼牌即全數秒殺的盛況，強烈建議欲搶購收藏的民眾，務必提早到場卡位。

「光華號一甲子福氣便當」開賣資訊

．日期：10月31日（星期六）限定當日販售

．發放號碼牌：上午 09:00 開始發放（建議提早排隊）

．付款取餐時間：上午 10:30 開始

．販售地點：臺中驛鐵道文化園區 舊站出站口

．便當售價。新台幣600元 / 個（每人限購1份）

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