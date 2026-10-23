被颱風掃到？ 「島語大巨蛋店」11/19開幕突喊卡 漢來美食回應「這原因」延期

擁有「最難訂位吃到飽」頭銜的漢來美食旗下人氣品牌「島語自助餐廳」，原訂於11月19日風光迎來全台第5家分店—台北大巨蛋店，官方無預警宣佈因受颱風及相關外在因素影響，開幕時程被迫延後。

島語。圖／漢來美食提供

據島語官方粉專最新聲明指出，近期受到颱風及船運延誤等不可抗力因素影響，導致部分店面工程及前期籌備時程受到波及，必須重新與相關單位進行協調調整。

為了貫徹品牌一貫對用餐品質的高標準，並確保每位消費者未來能享有完美的餐飲體驗，官方將原訂於11月19日的正式開幕日期延期，而後續的訂位開放時間也將於日後另行公告。

消息曝光後，不少原本打算手刀搶訂大巨蛋店的饕客紛紛在粉專下方留言表示扼腕，但也有多數理性網友認為，餐飲業的工程細節與食安品質絕對不能馬虎，「寧可延後調整好，也不要倉促開幕砸了招牌」。

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