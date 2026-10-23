金馬獎攜手2大台味手搖！ 春水堂「芋頭粥暖心開賣」抽紀念磁鐵、迷客夏「真人動畫進軍金馬獎」電影票狂降

知名茶飲品牌「春水堂」與「迷客夏」近日雙雙同步鎖定華語影壇年度盛事「金馬獎」，更分別推出暖心冬季新品與原創動畫應援優惠，讓全台茶友與影迷們收藏滿滿限定周邊！

春水堂四度與金馬聯名，以「再見江湖，以茶相聚」為主題。圖／春水堂提供

身為台灣指標性茶飲代表，春水堂今年冬季以「暖煨・織序」為主題，重磅推出暖心系料理「古早味芋頭粥」、「龍井雞湯」，以及創新茶飲「海苔焙茶花生拿鐵」與「冰琥珀拿鐵」，滿足饕客們的脾胃。

春水堂四度與金馬聯名，以「再見江湖，以茶相聚」為主題。圖／春水堂提供

春水堂也迎來第四度與金馬獎合作，以「再見江湖，以茶相聚」為題，推出一系列限定紙杯、餐墊紙及古金屬質感的「茶映江湖」聯名紀念磁鐵。同時，官方更宣佈於11月1日至6日推出限時6天的「感恩回饋」活動，祭出消費滿額送珍珠奶茶、經典款提袋等好禮，誠意十足。

春水堂四度與金馬聯名，以「再見江湖，以茶相聚」為主題。圖／春水堂提供

人氣手搖品牌「迷客夏」則攜手入圍第63屆金馬獎「最佳動畫片」的台灣原創長片《歡迎來到朵莉之家》展開夢幻聯乘。這部集結姚愛寗、邱以太、昆凌等華麗陣容配音的奇幻之作，本次代表台灣原創動畫進軍金馬殿堂，透過迷客夏的通路應援，讓影迷能用一杯好茶支持在地原創。

迷客夏應援《歡迎來到朵莉之家》入圍金馬。圖／迷客夏提供

迷客夏特別規劃兩波獨家活動，不僅在指定門市推出包含電影交換券、海報及角色面膜的「75折奇幻限定套組」，更祭出「買電影票享任一飲品現折35元」的超殺優惠。

迷客夏應援《歡迎來到朵莉之家》入圍金馬。圖／迷客夏提供

迷客夏應援《歡迎來到朵莉之家》入圍金馬。圖／迷客夏提供

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