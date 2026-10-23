薔琵颱風來也要吃！「7大速食優惠懶人包」頂呱呱69折、麥當勞薯條買1送1、三商炸雞買5送5

不怕薔琵颱風來襲，10月速食優惠持續開打，近期各大速食品牌紛紛祭出超狂的限定特餐與折扣，頂呱呱祭出最低69折優惠，三商炸雞則推出炸雞買5送5、還能大啖萬聖節搞怪美食，想省荷包嚐鮮，一次為你盤點整理！

註：因應10/23颱風及各地風雨狀況，各品牌為確保顧客與門市夥伴的安全，將調整營業時間，出發前請先至各家官方FB粉專確認！

●麥當勞：松露黑堡登場 APP優惠券還有薯條買一送一

麥當勞推出「松露黑堡系列」，包括有「金薯松露安格斯牛肉黑堡」、「金薯松露脆鷄腿黑堡」等不同選擇。圖／麥當勞提供

麥當勞即日起至11/24期間推出「探索黑的多變」系列，包含金薯松露安格斯牛肉黑堡、金薯松露脆鷄腿黑堡，以及松露安格斯牛肉黑堡、松露脆鷄腿黑堡，單點109元起，套餐179元起；其中10月19日至25日APP優惠還有歡樂送首購中薯買一送一、手機點餐滿200元送中薯、中杯雪碧及可樂買一送一等優惠。

●頂呱呱：呱呱包限時最低69折 3款套餐139元起

呱呱包，包你滿足完整活動。圖／頂呱呱提供

頂呱呱即日起至10/26推出「呱呱包，包你滿足」限時活動，3款套餐139元起、最低下殺69折。其中呱呱包午茶組139元、呱呱包雙入重量餐259元，另有適合多人分享的439元分享組；活動期間凡購買任一活動套餐，還能不限次數加購辣味雞翅2入75元或原味雞腿2入89元。桃園機場、松山機場門市不適用，其餘門市及線上點餐同步販售。

●漢堡王：花生雙層漢堡套餐最高省68元 點心升級雞薯條

花心搗蛋派對。圖／漢堡王提供

漢堡王即日起至11/8推出「花心搗蛋派對」，3款花生雙層漢堡套餐169元起，套餐點心還可升級雞薯條並搭配中杯飲料，最高可省68元。其中美式花生重磅雙牛堡套餐289元、雙層花生安格斯牛肉堡套餐269元，另有美式花生雙層脆雞堡套餐169元。優惠不適用於兒童樂園店、機場店及科技廠店，且供應依門市狀況為準。

●肯德基：闇黑之吻蛋撻限時開吃 限定優惠一路到11月

肯德基蛋撻換上全新造型，推出限定新品「闇黑之吻蛋撻」。圖／肯德基提供

肯德基至11/2前推出萬聖節限定「闇黑之吻蛋撻」，黑色撻皮搭配桑葚流心蛋奶內餡，單顆57元，另有6入優惠價285元，以及原味蛋撻3顆＋闇黑之吻蛋撻3顆的雙口味禮盒266元。近期APP也推出限時「炸翻星期三」優惠，至10/23前可享咔啦雞腿堡搭配原味脆雞堡95元、香酥脆薯中份買一送一52元等指定優惠，外送也有299元限定組合。

●德克士脆皮炸雞：黑金炸雞8折起 扮鬼臉再送紫金QQ球

德克士推出「黑の誘惑」萬聖節限定活動至11/2，3款黑金系餐點優惠8折起，包括黑金脆皮手槍腿165元、黑金咔滋雞腿堡149元，以及可加價89元購入的黑金墨魚條。活動期間購買任一黑金系列商品。活動期間至全台門市購買任一黑金系列商品，只要現場對店員扮鬼臉，即可免費獲得「紫金QQ球」1份。

●三商炸雞：炸雞買5送5 10塊只要325元

三商炸雞推出「買5塊炸雞桶送5塊炸雞桶」限時優惠。圖／三商炸雞提供

三商炸雞推出「人氣炸雞季」，即日起至11/4祭出炸雞買5送5，原價650元的10塊炸雞桶優惠價325元，平均每塊32.5元，義式、脆皮、原味、辣味皆可選；另外青花椒炸雞也同步回歸，6塊優惠199元，內容包含雞腿、腿排及雞翅，適合多人分食。

●必勝客：萬聖節暗黑蜘蛛網披薩登場 小比薩加飲料只要111元

圖／必勝客提供

必勝客推出萬聖節限定披薩打造「暗黑蜘蛛網」視覺，推出「香辣麻奶火山濃起司漢堡排比薩」，餅面搭配漢堡排、燻雞絲與培根，另有不辣版本可選；今年也首度推出「芋霸不能火山比薩」，以台灣芋頭搭配椰漿與芋頭顆粒，主打鹹甜兩種口味。另有本週主打PK APP會員限定的「9吋鬆厚小比薩加飲料只要111元」外帶好康，提供蒜香海鮮、炙燒豬肉總匯等多款熱門口味。

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