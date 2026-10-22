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160元咖哩牛丼只有3片肉！前主播魏華萱傻眼 網揭吉野家肉量真相
前主播魏華萱近日在臉書分享一張晚餐照，透露自己在吉野家購買晚餐，沒想到回家打開餐盒後，發現中碗咖哩牛丼肉片份量少得讓她傻眼，忍不住發文詢問曾在吉野家工作過的網友，中碗牛丼真的只有這麼少的肉嗎？
魏華萱透露，當天到吉野家點了一碗售價160元的中碗咖哩牛丼飯，回家打開一看發現裡頭的牛肉片比自己過去購買時少了許多，讓她看了相當傻眼。為了確認是否餐點出了問題，她特地返回店面詢問店員，沒想到對方卻表示，中碗牛丼就是只有三片肉，讓她更加不解。
從魏華萱曝光的照片可見，碗內盛裝白飯，上頭鋪著少量幾片牛肉及洋蔥，看起來相當稀疏。她也特別補充，咖哩醬是另外使用其他容器盛裝，因此照片中僅拍攝牛丼本身的份量。
隔天魏華萱到另一家牛丼連鎖店sukiya購買中碗牛丼，可以明顯見到肉片量有很大的差異，引發網友熱議，之後一位曾在吉野家工作過的網友就留言說明，咖哩牛丼的肉量有規定是40克，3片肉+洋蔥大約就是40克，照片中的肉片看起來像是泡在鍋中太久有些萎縮，自己如果遇到這種情況會再多給一片。
之後魏華萱也再分享相關新聞，原來之前也有其他民眾覺得肉片量太少，而吉野家店員則出面說明，咖哩牛丼規定的肉量是一般牛丼的約一半。這讓她覺得一碗賣160元，可能是咖哩醬汁比較貴。
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