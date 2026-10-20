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平日吃最省！承億酒店「26樓Buffet」攻略：早午餐60歲攜伴雙人999元、晚餐和牛吃到飽現省639元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／承億酒店官網
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平日吃最省！高雄五星級文創度假酒店「承億酒店」26F自助餐廳祭出平日優惠，60歲以上攜伴用餐每人僅約550元、晚餐單人現省639元，爽嗑澳洲和牛吃到飽就衝晚餐時段。

60歲以上攜伴 兩人同行999元

圖／承億酒店官網
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位於高雄承億酒店26F自助餐廳「貳陸日全食」款待60歲以上賓客，攜一位不限年齡同行者可享兩人平日早午餐999+10%元，適用時段為週一至五7:00-14:30，暢享無國界美饌及嚴選當季食材料理。以平日早午餐原價每人850+10%元計算，該方案兩人同行能省下771元。

7:00-14:30晨曦時光菜色示意圖。圖／承億酒店官網
7:00-14:30晨曦時光菜色示意圖。圖／承億酒店官網

平日晚餐限定 驚喜價999元

圖／承億酒店官網
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「貳陸日全食」晚餐時段新推「肉曜日」澳洲和牛季，即日起至12/31之週一至五17:30-21:00，驚喜推出平日晚餐優惠價成人每位999+10%元（原價1,580+10%元）、兒童每位499+10%元（原價790+10%元）。

「肉曜日」以澳洲和牛為主軸，揉合中式、歐式與現煮料理等多元風味，像是義式和牛番茄肉醬通心粉、炙燒和牛卡路比襯紫蘇梅子醬汁、金蒜黑椒和牛骰子佐鑊香炒飯都是推薦佳餚。

貳陸日全食晚餐時段「肉曜日」澳洲和牛季。圖／承億酒店官網
貳陸日全食晚餐時段「肉曜日」澳洲和牛季。圖／承億酒店官網

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承億酒店 吃到飽 早午餐 澳洲 和牛 Buffet 高雄美食

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