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最難訂位Buffet！島語大巨蛋店11月19日正式開幕 老饕嗨：準備開搶

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最難訂位Buffet再+1！ 「島語」台北大巨蛋店宣布11／19正式開幕 老饕敲碗：準備開搶

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／漢來美食提供、翻攝島語FB粉專
圖／漢來美食提供、翻攝島語FB粉專

號稱全台訂位最難搶、讓無數老饕為之瘋狂的頂級Buffet島語自助餐廳」再開新店了！漢來美食宣布，台北大巨蛋店將於11月19日正式開幕，成為品牌全台第5家分店，也是在台北繼漢來店後的第2個據點，消息一出立刻在各大美食社團掀起熱烈討論，台北老饕紛紛喊話：「準備再開搶啦！」

島語。圖／漢來美食提供
島語。圖／漢來美食提供

島語官方粉絲團最新宣布「島語 台北大巨蛋店，將於2026/11/19(四)正式開幕」，期待和您登島，一同探索世界風味；主打「一島檯、一Fine Dining」概念的島語，招牌海鮮一直是吸引饕客的重要特色，包含藍鑽蝦、當令螃蟹、冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳等，生魚片則有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚、挪威鮭魚腹及生食級北海道大干貝等選擇，另有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司。

圖／翻攝島語FB粉專
圖／翻攝島語FB粉專

這座備受矚目的全新分店總坪數高達510坪，貼心設置了約300個舒適座位，更首度打造「半開放式包廂」。更值得一提的是，「島語」大巨蛋店緊鄰北捷國父紀念館站5號出口，這也是品牌首度直接進駐捷運站出口的館別，擁有大巨蛋場館與捷運交織的絕佳交通優勢！

目前已有台北漢來店、高雄漢神店、桃園台茂店及台中漢神洲際店4家據點，「島語」過去開放訂位時經常快速額滿，4家分店皆採每月1日開放後續月份座位預約，並有訂金等相關規定，隨著台北大巨蛋店加入，品牌版圖將擴大至5店。

大巨蛋店預計於2026年11月19日開幕，不過大家最關心的開幕訂位時間與相關細節，官方表示將於近期正式公告，Buffet控、老饕們，近期務必鎖定官方最新動態！

島語台北大巨蛋店

．開幕日期：2026年11月19日

．分店數：全台第5家、台北第2家

．訂位資訊：尚待漢來美食公布

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