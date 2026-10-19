必勝客、拿坡里拚了！9吋小比薩+飲料111元、大披薩199元 還有「炸雞桶現省181元」

省荷包！必勝客新推「9吋小比薩+飲料組」只要111元超值好康，還有拿坡里199元大披薩、炸雞桶現省181元等甜甜價，爽嗑披薩炸雞不傷荷包還能吃飽飽。

必勝客「9吋小比薩+飲料」整組111元

圖／必勝客提供

必勝客40週年慶，繼55元個人比薩餐後，即日起至10/22限時四天，再推App會員限定「9吋鬆厚小比薩+飲料」只要111元的外帶優惠，最狂下殺24折，優惠碼【15595】。每位會員每日限購1組，限線上結帳。適用口味共有7種，包含彩疏鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷、四小福、香濃蒜香海鮮、日式照燒雞、炙燒豬肉總匯等，飲料則可選擇330ml百事可樂或七喜。

拿坡里「199元大披薩、6塊炸雞/烤雞209元」

圖／拿坡里提供

拿坡里月月慶限時登場，即日起至10/25，大披薩只要199元（原價390元），6塊炸雞或烤雞也僅209元（原價390元），外帶、內用都適用。炸雞部分可+30元升級為6塊咔滋雞腿。

拿坡里披薩、炸雞示意圖。 圖／三商餐飲提供

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