2026「線上旅展飯店優惠」懶人包一次看！美福住宿29折、十二廚37折　凱撒Buffet買1送1

2026 ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在南港展覽館登場，各大飯店提前推出線上旅展，住宿券、自助餐吃到飽及特色餐廳餐券都有優惠。台北美福大飯店平日住宿券下殺29折，寒舍集團「十二廚」雙人下午茶限量800元，凱撒飯店連鎖聯合自助餐券890元，台北遠東香格里拉住宿21折起，台北萬豪酒店餐券最低64折。以下整理5家飯店優惠與販售期限，方便安排年底旅行及聚餐。

台北美福大飯店：住宿29折、彩匯Buffet最低6.1折

台北美福大飯店線上旅展販售至11月26日，每日限量50組的行政客房平日雙人住宿券，優惠價6,088元，原價20,790元，約29折，且不含早餐，使用期限至2027年9月30日。餐飲方面，彩匯自助餐廳推出午、晚餐券買8送1、買12送2方案，指定8張套券組合另加贈下午茶餐券；下午茶四人同行優惠平均每人923元，約6.1折。另有超值美食通用券，6張售價21,966元，總價值47,432元，約4.6折，可兌換包含米其林一星米香台菜在內的指定料理。

圖／台北美福大飯店提供

圖／台北美福大飯店提供

圖／台北美福大飯店提供

凱撒飯店連鎖：10館住宿券2,799元、餐券890元

凱撒飯店連鎖線上旅展自10月16日至11月9日登場，旗下10館包括台北凱撒、板橋凱撒、墾丁凱撒、台北凱達、台北新板希爾頓、阿樹國際旅店、內湖凱旋酒店，以及台北、台南、台東趣淘漫旅。聯合住宿券每張2,799元，買10送1、買20送2；聯合自助餐券每張890元，買10送1、買50送8、買100送22，最低平均每張約729元。餐券適用台北凱撒Checkers、台北凱達百宴、台北新板希爾頓悅市集，以及板橋凱撒蓮花餐廳。另有10月18日限量100組的會員買1送1活動，每人限購1組，優惠價445元／客，當日23時截止，並非整個旅展期間皆可購買。

圖／凱撒飯店提供

圖／凱撒飯店提供

圖／凱撒飯店提供

寒舍集團：十二廚雙人下午茶800元、探索廚房4,100元

寒舍集團線上旅展餐券販售至11月30日，住宿券販售至11月15日。其中台北喜來登大飯店「十二廚」平日雙人自助下午茶原價2,178元，11月6日將推出會員限定優惠價800元，約37折，限量50組。一般優惠另有雙人下午茶券1,600元，約7.3折；平日雙人自助午餐券2,500元，約7.6折。台北寒舍艾美酒店「探索廚房」平日雙人自助餐券則為4,100元，原價5,236元，約78折。十二廚800元優惠屬指定日期、限量及會員活動，購買前須確認資格。

圖／寒舍集團提供

圖／寒舍集團提供

圖／寒舍集團提供

台北遠東香格里拉：住宿21折起、遠東Café餐券7折起

台北遠東香格里拉線上旅展活動至11月11日，住宿券優惠21折起，豪華客房含雙人早餐售價5,399元，原價25,856元；餐飲部分，「遠東Café」餐券約7折起，香宮烤鴨與上海醉月樓料理約59折起，望月樓龍蝦合菜約77折起，另有健身按摩及法式甜點優惠。飯店還預告11月11日零時起推出24小時雙11快閃，「遠東Café」週一至週四自助午、晚餐雙人券優惠價2,340元，約6折。各票券適用日期、特殊節日加價及訂位規定仍須依券面說明確認。

圖／遠東香格里拉飯店提供

圖／遠東香格里拉飯店提供

台北萬豪酒店：8款餐券最低64折、週三限量快閃

台北萬豪酒店線上旅展餐券販售至11月15日，集結5間餐廳推出8款餐券，包含Garden Kitchen自助餐、Lobby Lounge牛排豬肋排吃到飽、Mark’s Teppanyaki和牛海陸套餐，以及宴客樓烤鴨與海鮮料理。優惠最低64折起，其中INGE’S Bar & Grill美國頂級丁骨牛排海陸六人分享餐售價13,888元，原價21,780元，約64折；另有指定週三限量快閃活動，依日期推出自助餐券買1送1或買2送2。快閃商品有指定開賣日期及數量限制，並非所有餐券皆適用。

圖／台北萬豪酒店提供

圖／台北萬豪酒店提供

圖／台北萬豪酒店提供

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