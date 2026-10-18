千葉火鍋「炸雞皮吃到飽」！11月再推8道越南料理　尾牙滿20人免費招待2人

火鍋吃到飽再添邪惡美食！千葉火鍋推出秋冬限定餐檯活動，11月起接連帶來炸雞皮無限供應、越南特色料理及尾牙團體優惠，從酥脆涮嘴的台式小吃到南洋異國風味，讓饕客一次滿足。11月1日至30日祭出「炸雞皮吃到飽」，搭配5款特色撒粉變換口味；同日起至12月31日，還有8道越式料理登場。迎接年末聚餐旺季，另推出尾牙、春酒團體招待方案，新千葉火鍋苗栗店也預計於2027年重新回歸。

炸雞皮無限吃！5款撒粉變換新滋味

雞皮控注意！千葉火鍋將台灣鹽酥雞攤的人氣小吃搬進Buffet餐檯，11月推出炸雞皮吃到飽，金黃酥脆的口感搭配濃郁油脂香氣，讓人忍不住一口接一口。現場還準備墨西哥辣粉、芥末海苔、薑黃、泰式香茅及孜然5款撒粉，能依喜好自由搭配，為炸雞皮增添不同風味，讓吃到飽餐檯多了台式街頭小吃的選擇。

圖／千葉火鍋提供

8道越南料理登場！免出國吃遍南洋風味

除了炸雞皮，千葉火鍋11月1日至12月31日推出「越南越有味－越式美食」主題活動，規劃8道特色料理，包括金月鮮蝦餅、南洋咖哩蟹、越式檸檬魚、金酥香茅魚、西貢香酥炸春捲、炙烤五花肉、海鮮涼拌木瓜絲及越式米線春捲。

圖／千葉火鍋提供

料理風味涵蓋酸香、辛香與酥炸口感，其中南洋咖哩蟹以濃郁咖哩襯托海鮮鮮味，越式檸檬魚則以清新酸香帶出魚肉甜味；西貢香酥炸春捲呈現外酥內餡豐富的口感，炙烤五花肉則以焦香外層與軟嫩肉質展現越式烤肉特色。從熱食到清爽涼拌菜，讓消費者在火鍋與Buffet之外，也能品嚐多元異國料理。

尾牙滿20人送2人！新千葉苗栗店2027年回歸

年末尾牙、春酒聚餐也有優惠。千葉火鍋推出「2027羊氣盛宴－尾牙限定優惠」，活動自2026年12月1日至2027年2月28日，成人開鍋滿20人招待2人、滿30人招待3人、滿40人招待4人，以此類推。優惠須於用餐前1日完成訂位，限成人開鍋適用，另加收10%服務費，且不得與其他優惠併用，極千葉火鍋不適用。

圖／千葉火鍋提供

此外，歷經火災後重整的新千葉火鍋苗栗店，預計於2027年以全新面貌重新營業，讓在地消費者期待已久的熟悉滋味有望再次回歸。從炸雞皮吃到飽、越式料理到團體聚餐優惠，千葉火鍋接連推出不同餐飲亮點，為秋冬用餐與年末聚會增添新選擇。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」