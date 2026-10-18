不到300元！信義區「升級版新馬辣」獨家「平日個人套餐248元」 加碼「午餐吃到飽」爽嗑5小時

248元吃升級版新馬辣！「新馬辣Plus+」遠百信義A13獨家，平日個人套餐只要248元，還能暢吃滷肉飯、牛丼飯；再加碼「午餐吃到飽」用餐延長至16:00，開店入場爽嗑5小時。

圖／新馬辣經典麻辣鍋 粉絲俱樂部

馬辣集團旗下人氣品牌「新馬辣Plus+」推出遠百信義A13獨家方案，平日週一至五「248元個人套餐」，能夠吃到滿滿一鍋與飯吧吃到飽，包含白飯、黃金滷肉飯、壽喜燒牛丼飯、安格斯牛黑咖哩飯等，也可+50元享無酒精飲料暢飲，用餐時間90分鐘，需注意供應時段為週一至四全天、週五16:00前，內用另酌收10%清潔費。

圖／新馬辣經典麻辣鍋 粉絲俱樂部

圖／新馬辣經典麻辣鍋 粉絲俱樂部

此外，「新馬辣Plus+」遠百信義A13再加碼延長平日午餐吃到飽用餐時間，即日起至10/31之週一至五午餐（國定假日不適用），於14:00前進店都可享吃到飽用餐至16:00，以11:00開店即準時入座計算，用餐時間最長可達5小時（原用餐時間120分鐘）。

圖／新馬辣經典麻辣鍋 粉絲俱樂部

「新馬辣Plus+」特色包含能實現頂級肉品、海鮮等奢華食材自由，以及升級版自助吧、哈根達斯與莫凡彼等多口味冰淇淋無限續等，而遠百信義A13店更是位於14F，能再坐擁欣賞台北101景觀的無敵窗景，用餐起來更為愜意舒適。

新馬辣Plus+遠百信義A13店享有台北101景觀。圖／馬辣提供

新馬辣經典麻辣鍋Plus+ 遠百信義A13

地址：台北市信義區松仁路58號14F

營業時間：週日至四11:00-22:00（最後入場20:00）、週五、六11:00-24:00（最後入場22:00）

訂位專線：02-2720-2118

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