貓貓、壬氏限定餐點來了！ 《藥師少女的獨語》主題咖啡廳北高開跑 6角色神還原餐點、12款隱藏特典+周邊搶購必看

一秒走入神祕又細緻的宮廷世界！ FANFANS CAFÉ這次特別攜手《藥師少女的獨語》，完美將劇中獨特的宮廷美學、角色代表色與花草意象搬進現實，從主角貓貓到人氣爆棚的壬氏，各位「後宮觀察家們」不僅能品嚐到角色限定餐點，還能把超精緻的限量特典和小卡帶回家。

《藥師少女的獨語》主題咖啡廳。圖／FANFANS CAFÉ提供

《藥師少女的獨語》主題咖啡廳。圖／FANFANS CAFÉ提供

亮點一：6大角色專屬料理，用味蕾解鎖人物性格

《藥師少女的獨語》主題咖啡廳。圖／FANFANS CAFÉ提供

本次聯名菜單亮點滿滿，透過食材搭配與色彩，將六位角色的獨特特質完美融入主餐、甜點與飲品中：

主餐系列：貓貓推出溫潤滋補的「藥膳雞湯套餐」呼應背景；壬氏端出富有層次的「御膳烤鴨捲餅套餐」；玉葉妃以「煙燻鮭魚粉紅醬燉飯」展現溫柔質感；樓蘭妃則以色彩鮮明的「五彩時蔬雞腿拌麵」呈現百變氣質。

《藥師少女的獨語》主題咖啡廳。圖／FANFANS CAFÉ提供

《藥師少女的獨語》主題咖啡廳。圖／FANFANS CAFÉ提供

甜點與飲品：包含貓貓的「青梅蜜凍佐白玉」、壬氏「琥珀焦糖布丁杯」等，搭配多款茶香與果香交織的特色歐蕾與氣泡飲，從視覺到味覺都充滿巧思。

《藥師少女的獨語》主題咖啡廳。圖／FANFANS CAFÉ提供

亮點二：入宮留念！來店特典小卡與限定抽卡機

《藥師少女的獨語》主題咖啡廳。圖／FANFANS CAFÉ提供

花影人物箋（來店特典）：活動期間只要在店內完成用餐，即可隨機獲得一款「花影人物箋」角色小卡，共收錄貓貓、壬氏、玉葉妃、梨花妃、里樹妃、樓蘭妃六款，極具收藏價值。

《藥師少女的獨語》主題咖啡廳。圖／FANFANS CAFÉ提供

限定抽卡機：現場更特別設置專屬抽卡機，全系列共 12 款（包含 1 款神祕隱藏版），讓粉絲試試手氣！

《藥師少女的獨語》主題咖啡廳。圖／FANFANS CAFÉ提供

亮點三：粉絲必收！滿額贈宮廷團扇與精緻周邊

《藥師少女的獨語》主題咖啡廳。圖／FANFANS CAFÉ提供

除了吃喝玩樂，現場同步推出多款預購限定周邊，包含盲抽徽章、鑰匙圈、角色立牌、刺繡手拿鏡以及透明鑰匙圈等。此外，只要單筆消費滿新台幣999元，還能免費獲得限量的《清風小團扇》乙份（共 4 款隨機贈送），實用與收藏兼具！

《藥師少女的獨語》主題咖啡廳。圖／FANFANS CAFÉ提供

《藥師少女的獨語》主題咖啡廳。圖／FANFANS CAFÉ提供

《藥師少女的獨語》主題聯名咖啡廳

．營業時間：11:00－20:30（內用最後供餐 19:00）

FANFANS CAFÉ 西門店

．地點：台北市萬華區昆明街 92 之 1 號 5 樓

．日期：2026/10/15（四）～2026/11/17（二）

FANFANS CAFÉ 高雄店

．地點：高雄市前金區大同二路 23 號 1 樓

．日期：2026/10/16（五）～2026/11/18（三）

《藥師少女的獨語》主題咖啡廳。圖／FANFANS CAFÉ提供

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