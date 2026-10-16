快訊

台積電法說後收黑！魏哲家鬱卒、法人卻喊上5000元 內外資目標一次看

一次爽吃7道A5和牛！ 台中昭日堂燒肉視覺系饗宴 「二刀流全牛舌」只取20%精華、「桌邊火焰秀」專人代烤

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／昭日堂提供
圖／昭日堂提供

來台中吃頂級燒肉饗宴！ 位於台中七期的「昭日堂燒肉」，主打精修刀工、專人桌邊代烤，店內不僅端出包含橙酒火焰秀的日本A5和牛套餐，更有整條僅取20%精華的「二刀流全牛舌」，更搭配曾獲紅點設計大獎肯定的清水模建築，成為台中高級燒肉選擇。

專人代烤＋烈焰火焰秀！7道A5和牛一次吃

全日和七步曲套餐。圖／昭日堂提供
全日和七步曲套餐。圖／昭日堂提供

全日和牛七步曲。圖／昭日堂提供
全日和牛七步曲。圖／昭日堂提供

「全日和七步曲」雙人套餐4,880元，集結和牛上蓋、無骨牛小排、琥珀栗肉、赤芯、肩小排、紐約客及板燒料理，全程由專人代烤掌控熟度。重頭戲「烈焰紐約客」經高溫炙烤與靜置後，於桌邊淋上君度橙酒點火炙燒，搭配昆布鹽糀，入口滿溢果香與脂香。

日本A5和牛烈焰紐約客。圖／昭日堂提供
日本A5和牛烈焰紐約客。圖／昭日堂提供

經典三國和牛套餐 日澳美三國肉品一次滿足

三國和牛套餐。圖／昭日堂提供
三國和牛套餐。圖／昭日堂提供

三國和牛。圖／昭日堂提供
三國和牛。圖／昭日堂提供

「經典三國和牛燒肉套餐」雙人2,980元，集結日本蝴蝶刀霜降和牛、澳洲M9和牛橫膈膜、美國極黑醬燒和牛等6道肉品，另搭配海鮮、創意料理、飯食、季節火鍋及甜點。部分肉品提供代烤服務，讓顧客能兼顧自行燒烤的樂趣與專人掌握的完美熟度。

澳洲M9巧克力和牛排。圖／昭日堂提供
澳洲M9巧克力和牛排。圖／昭日堂提供

一舌雙吃！ 二刀流極盛全牛舌，只取20%精華 需預訂

二刀流全牛舌。圖／昭日堂提供
二刀流全牛舌。圖／昭日堂提供

「二刀流極盛全牛舌」單點2,180元，需提前預訂，選用澳洲穀飼牛舌，每條僅取約20%精華，以「厚切金舌磚」刻紋鎖汁展現彈嫩多汁，搭配快速炙烤包捲蔥鹽的「大斧片」薄切，透過專人桌邊代烤，一次感受外酥內彈與清脆爽口兩種極致刀工。

日本A5和牛板燒佐黃金烏魚子松露炊飯。圖／昭日堂提供
日本A5和牛板燒佐黃金烏魚子松露炊飯。圖／昭日堂提供

紅點設計獎清水模建築　還有VIP包廂

圖／昭日堂提供
圖／昭日堂提供

昭日堂的空間也是餐廳特色之一。整體為三層樓清水模建築，曾獲2017年德國紅點設計大獎肯定，空間以簡約線條、挑高中庭與自然光影構成；店內座席涵蓋中庭半開放座席、窗邊雅座，二樓並設有兩間可客製菜單的VIP包廂，提供完整的桌邊服務，因應商務、家宴或私人宴客需求。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

燒肉 和牛 昭日堂 台中美食

相關新聞

香菜入侵和牛火鍋！和牛涮4款新吃法登場 壽喜燒、壽司到甜點一次吃

香菜控開鍋！王品集團旗下和牛吃到飽火鍋品牌「和牛涮」，即日起至11月30日推出期間限定香菜料理，從壽喜燒鍋物、炙燒和牛壽司、香菜燒到花生鯛魚燒霜淇淋，一口氣端出4款創意吃法，讓香菜從鍋物一路延伸至甜點。活動期間也祭出套餐升級、兌換時令海鮮等優惠，邀請喜愛香菜的民眾揪友挑戰辛香滋味。

迎2027！饗A Joy跨年訂位這天開搶 饗饗、旭集加開倒數場次

迎接2027年到來，饗賓集團旗下多個餐飲品牌陸續推出耶誕、跨年限定餐飲活動，從能近距離欣賞台北101煙火的高空百匯，到結合頂級食材與節慶料理的鐵板燒、牛排套餐，為歲末聚餐增添選擇。其中，「饗 A Joy」、「INPARADISE 饗饗」微風信義店、「旭集 和食集錦」台北信義店及「URBAN PARADISE」台北信義店將加開跨年餐期，讓民眾一邊享用美食，一邊迎接新年。跨年訂位將分階段開放，10月17日起優先提供金卡會員預約，10月31日起開放一般訂位；「饗食天堂」台北信義店及高雄夢時代店則將於11月23日起開放跨年晚餐訂位。

一次爽吃7道A5和牛！ 台中昭日堂燒肉視覺系饗宴 「二刀流全牛舌」只取20%精華、「桌邊火焰秀」專人代烤

台中七期昭日堂燒肉推出雙人4,880元「全日和七步曲」，含7道A5和牛、專人代烤及桌邊火焰秀；全牛舌套餐需預訂。

大塊牛腱、牛筋、臉頰肉！川生渝味「牛肉麵＋18年女兒紅」一麵三吃

天氣漸涼，又到喝雞湯、吃麵食的好時機。甫於10月初開幕的「川生渝味」，主打一麵三吃的「川生渝味經典牛肉麵」，同時能吃到牛腱、牛臉頰、牛筋等三種部位；其他還有蒜香雞油乾拌麵、干貝鮮雞湯、川生渝味先雞湯等多種雞湯與麵食，為民眾帶來全新的用餐選擇。

好市多科克蘭牛乳改單瓶販售 會員質疑變相漲價：還更貴

美式賣場好市多（Costco）販售的商品種類多樣又齊全，旗下的自有品牌「科克蘭（Kirkland）」冷藏全脂牛乳更是熱門商品，不過近期販售方式出現變化，引發消費者熱議。

蛋包飯、漢堡排、咖啡都有！十大日系洋食連鎖餐廳揭曉

全台十大連鎖和風洋食餐廳懶人包！陶板屋、客美多、薩莉亞、彌生軒各有千秋，帶你一次看懂日式洋食的歷史與各家美味亮點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。