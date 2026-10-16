一次爽吃7道A5和牛！ 台中昭日堂燒肉視覺系饗宴 「二刀流全牛舌」只取20%精華、「桌邊火焰秀」專人代烤
來台中吃頂級燒肉饗宴！ 位於台中七期的「昭日堂燒肉」，主打精修刀工、專人桌邊代烤，店內不僅端出包含橙酒火焰秀的日本A5和牛套餐，更有整條僅取20%精華的「二刀流全牛舌」，更搭配曾獲紅點設計大獎肯定的清水模建築，成為台中高級燒肉選擇。
專人代烤＋烈焰火焰秀！7道A5和牛一次吃
「全日和七步曲」雙人套餐4,880元，集結和牛上蓋、無骨牛小排、琥珀栗肉、赤芯、肩小排、紐約客及板燒料理，全程由專人代烤掌控熟度。重頭戲「烈焰紐約客」經高溫炙烤與靜置後，於桌邊淋上君度橙酒點火炙燒，搭配昆布鹽糀，入口滿溢果香與脂香。
經典三國和牛套餐 日澳美三國肉品一次滿足
「經典三國和牛燒肉套餐」雙人2,980元，集結日本蝴蝶刀霜降和牛、澳洲M9和牛橫膈膜、美國極黑醬燒和牛等6道肉品，另搭配海鮮、創意料理、飯食、季節火鍋及甜點。部分肉品提供代烤服務，讓顧客能兼顧自行燒烤的樂趣與專人掌握的完美熟度。
一舌雙吃！ 二刀流極盛全牛舌，只取20%精華 需預訂
「二刀流極盛全牛舌」單點2,180元，需提前預訂，選用澳洲穀飼牛舌，每條僅取約20%精華，以「厚切金舌磚」刻紋鎖汁展現彈嫩多汁，搭配快速炙烤包捲蔥鹽的「大斧片」薄切，透過專人桌邊代烤，一次感受外酥內彈與清脆爽口兩種極致刀工。
紅點設計獎清水模建築 還有VIP包廂
昭日堂的空間也是餐廳特色之一。整體為三層樓清水模建築，曾獲2017年德國紅點設計大獎肯定，空間以簡約線條、挑高中庭與自然光影構成；店內座席涵蓋中庭半開放座席、窗邊雅座，二樓並設有兩間可客製菜單的VIP包廂，提供完整的桌邊服務，因應商務、家宴或私人宴客需求。
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