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「黑魔法可朗芙」萌翻！ Q Burger萬聖節5大新品「最低50元開吃」 免費拿小玉米杯、打卡再抽蜂蜜隨身包

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝Q Burger官網
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早起的小鬼有吃有拿！知名早午餐連鎖品牌「Q Burger」今年特別將節慶氣氛搬上早餐桌，一口氣推出5款充滿童趣與驚喜感的萬聖節限定早餐，最低只要銅板價50元就能輕鬆嘗鮮。

圖／翻攝Q Burger官網
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●搞怪吸睛！5款萬聖節限定早餐登場

Q Burger推出5款充滿節慶驚喜的限定餐點，價格落在55元至99元之間。其中可朗芙系列包含淋上濃郁花生與巧克力醬的「黑魔法花生巧克可朗芙」，以及造型超萌、有著害羞表情的「害羞幽靈可朗芙」。

圖／翻攝Q Burger官網
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吐司控則能選擇以經典節慶角色為靈感設計的造型吐司，包括結合花生與巧克力的「木乃伊花巧吐司」、酸甜交織的「白骨美莓吐司」，以及充滿搞怪氣息的「黑心女巫吐司」，每款只要50元銅板價。

圖／翻攝Q Burger官網
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●甜蜜新滋味！攜手蜜蜂工坊推真蜂蜜系列

跨界聯手「蜜蜂工坊」，推出主打100%真蜂蜜入料的系列餐點。鹹食部分包含「100%真蜂蜜薯餅蛋餅」、「100%真蜂蜜火腿蛋餅」與「100%真蜂蜜培根蛋餅」，將蜂蜜的甜香與蛋餅完美融合，創造出層次豐富的鹹甜滋味。

圖／翻攝Q Burger官網
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飲品則推出清爽解膩的「100%真蜂蜜檸檬」與「100%真蜂蜜紅茶」，為早晨注入香甜清爽的好心情。

圖／翻攝Q Burger官網
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●好康打卡抽獎，加碼週末限量贈禮

回饋消費者，Q Burger推出社群打卡與限時加碼活動。即日起只要購買萬聖節新品或真蜂蜜系列，與餐點、門市布置或專屬插卡合照，並公開分享至指定Facebook活動貼文，即可參加抽獎，把蜜蜂工坊蜂蜜隨身包帶回家。此外，每週五、六、日完成指定任務，還能加碼獲得Q Burger小玉米杯（每店每日限量20份，送完為止）。

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萬聖節 吐司 早餐 Q Burger

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