快訊

薔琵颱風生成！最新路徑曝光恐增為強颱 天氣粉專：將會又大又強

台積電法說會登場！魏哲家證實評估赴德州設晶圓廠 持續擴大美國產能

全台醫療、公托及長照三缺鄉鎮最多在台南 問題出在哪？

2026「台北牛肉麵節」得獎名單出爐！紅燒、清燉金獎店家一次看　優惠放大券同步開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／台北市政府提供
圖／台北市政府提供

想吃遍台北人氣牛肉麵，不妨跟著最新得獎名單安排美食行程！2026臺北國際牛肉麵節已於10月9日至11日舉行，今年賽事規模再擴大，鮮食紅燒、清燉組首度採南北分區初賽，兩組各有30組晉級決賽，另有55組調理包同場競技，總計115組參賽。隨著賽事落幕，得獎名單正式揭曉，喜歡牛肉麵的民眾可以將獲獎店家列入美食清單，趁著秋季安排一趟台北牛肉麵巡禮。

2026臺北國際牛肉麵節得獎名單

本屆鮮食組競爭激烈，紅燒組金獎由阿牛牛肉麵、叁食初獲得；清燉組則由南港燴館中餐廳、犒拿下金獎。除了現煮牛肉麵，調理包組也吸引多家業者參賽，並選出20家「最牛嚴選」品牌，包括燴館紅燒牛肉麵、小磨坊、皇家傳承、朕爽、藍海饌及蔣府宴等。無論偏好湯頭濃郁、香氣十足的紅燒口味，或講究牛肉原味與湯底層次的清燉風味，都能依照得獎名單尋找下一碗口袋名單。

圖／台北市政府提供
圖／台北市政府提供

圖／台北市政府提供
圖／台北市政府提供

圖／台北市政府提供
圖／台北市政府提供

台北牛肉麵放大券168元買200元　30家店家可用

想吃牛肉麵又想省荷包，臺北牛肉麵放大券也同步登場。優惠自10月13日起販售，每份售價168元、面額200元，限量3,500份，民眾購買後可至指定合作店家折抵消費，使用期限至11月13日。適合趁著週末安排美食踩點，從得獎名店到在地人氣店家，規劃一趟牛肉麵主題小旅行。

圖／台北市政府提供
圖／台北市政府提供

不過，放大券並非所有牛肉麵店都適用，購買前建議先確認30家合作店家的完整名單、使用規則及優惠期限，以免影響消費安排。2026臺北國際牛肉麵節完整得獎名單與放大券合作店家資訊，可至臺北市政府及活動官方網站查詢。

圖／台北市政府提供
圖／台北市政府提供

圖／台北市政府提供
圖／台北市政府提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

美食

相關新聞

大省300元開吃！ 萬豪首間「雅樂軒」驚喜插旗台中 「星饗道Buffet」限時海陸大餐最低688元

萬豪旗下雅樂軒正式進駐台中逢甲，星饗道自助餐推出限時優惠，活動至10月31日止，平日午晚餐688元，較原價省300元。

台北「最佛Buffet」換新主題了！四星「巴洛克宮廷飯店」399元吃到飽 爽吃酥炸一口蟹、漁夫炊飯

宜花東美食吃到飽！台北四星級「巴洛克宮廷風飯店」內自助百匯餐廳「宜花東主題美食季」登場，酥炸一口蟹、馬告炒雙腸、...

「黑魔法可朗芙」萌翻！ Q Burger萬聖節5大新品「最低50元開吃」 免費拿小玉米杯、打卡再抽蜂蜜隨身包

Q Burger推出5款萬聖節限定早餐，最低50元；另推真蜂蜜系列，打卡可抽蜂蜜隨身包，週末完成任務送小玉米杯。

血色流心＋黑色唇印！肯德基「闇黑之吻蛋撻」萬聖節搞怪登場

萬聖節即將到來，「肯德基」將經典蛋撻換上全新造型，自10月20日至11月2日期間，推出限定新品「闇黑之吻蛋撻」，為民眾帶來詭異又充滿趣味的萬聖節滋味。同時內湖瑞光門市也換上萬聖節限定主題店裝，全台多間指定門市並加入搞怪彩蛋，陪大家度過萬聖節。

2026「台北牛肉麵節」得獎名單出爐！紅燒、清燉金獎店家一次看　優惠放大券同步開賣

2026台北國際牛肉麵節揭曉得獎名單，紅燒金獎由阿牛牛肉麵、叁食初獲得，清燉金獎為南港燴館中餐廳、犒；168元可買200元放大券同步開賣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。