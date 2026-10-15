2026「台北牛肉麵節」得獎名單出爐！紅燒、清燉金獎店家一次看　優惠放大券同步開賣

想吃遍台北人氣牛肉麵，不妨跟著最新得獎名單安排美食行程！2026臺北國際牛肉麵節已於10月9日至11日舉行，今年賽事規模再擴大，鮮食紅燒、清燉組首度採南北分區初賽，兩組各有30組晉級決賽，另有55組調理包同場競技，總計115組參賽。隨著賽事落幕，得獎名單正式揭曉，喜歡牛肉麵的民眾可以將獲獎店家列入美食清單，趁著秋季安排一趟台北牛肉麵巡禮。

2026臺北國際牛肉麵節得獎名單

本屆鮮食組競爭激烈，紅燒組金獎由阿牛牛肉麵、叁食初獲得；清燉組則由南港燴館中餐廳、犒拿下金獎。除了現煮牛肉麵，調理包組也吸引多家業者參賽，並選出20家「最牛嚴選」品牌，包括燴館紅燒牛肉麵、小磨坊、皇家傳承、朕爽、藍海饌及蔣府宴等。無論偏好湯頭濃郁、香氣十足的紅燒口味，或講究牛肉原味與湯底層次的清燉風味，都能依照得獎名單尋找下一碗口袋名單。

圖／台北市政府提供

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台北牛肉麵放大券168元買200元 30家店家可用

想吃牛肉麵又想省荷包，臺北牛肉麵放大券也同步登場。優惠自10月13日起販售，每份售價168元、面額200元，限量3,500份，民眾購買後可至指定合作店家折抵消費，使用期限至11月13日。適合趁著週末安排美食踩點，從得獎名店到在地人氣店家，規劃一趟牛肉麵主題小旅行。

圖／台北市政府提供

不過，放大券並非所有牛肉麵店都適用，購買前建議先確認30家合作店家的完整名單、使用規則及優惠期限，以免影響消費安排。2026臺北國際牛肉麵節完整得獎名單與放大券合作店家資訊，可至臺北市政府及活動官方網站查詢。

圖／台北市政府提供

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