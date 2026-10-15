大省300元開吃！ 萬豪首間「雅樂軒」驚喜插旗台中 「星饗道Buffet」限時海陸大餐最低688元

台中老饕們看過來！ 萬豪國際集團旗下超人氣品牌「雅樂軒（Aloft）」正式插旗台中逢甲商圈，館內最受歡迎的「星饗道國際自助餐」同慶品牌成立，特別祭出震撼全場的限時優惠，平日午晚餐直接現省300元！

台中星享道雅樂軒酒店正式啟幕。圖／萬豪集團提供

逢甲商圈核心地段的台中星享道酒店，正式宣告加入萬豪國際集團，更名為「台中星享道雅樂軒酒店」。

海鮮控絕對不能錯過餐檯上的澎湃水準，現切刺身(鮭魚、鮪魚、旗魚)，以及白蝦、磯煮鮑魚與法國海螺等澎湃冷盤。日式手卷區提供精緻的「龍蝦松露手卷」與「星饗龍蝦可頌堡」，晚餐時段更驚喜加碼鮭魚與天使蝦握壽司、現烤海大蝦，而熱食與肉品區則有爐烤美國板腱牛、佛羅倫斯蒜味油封蝦、北港麻油雞燉飯與台南牛肉湯等，海陸饗宴、手卷與罪惡甜點一次滿足！

圖／星饗道國際自助餐提供

圖／翻攝台中逢甲星饗道國際自助餐FB粉專

館內的「星饗道國際自助餐」特別推出「Aloft新朋友・星饗道請客」超狂回饋活動。即日起至10月31日止，平日（週一至週五）午晚餐每位僅需優惠價688元，假日則為888元；對比原價平日的988元與假日的1188元，等於直接幫大家省下整整300元。（以上價格皆需另加10%服務費）

圖／翻攝台中逢甲星饗道國際自助餐FB粉專

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