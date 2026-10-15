台北「最佛Buffet」換新主題了！四星「巴洛克宮廷飯店」399元吃到飽 爽吃酥炸一口蟹、漁夫炊飯

萬聖節即將到來，「肯德基」將經典蛋撻換上全新造型，自10月20日至11月2日期間，推出限定新品「闇黑之吻蛋撻」，為民眾帶來詭異又充滿趣味的萬聖節滋味。同時內湖瑞光門市也換上萬聖節限定主題店裝，全台多間指定門市並加入搞怪彩蛋，陪大家度過萬聖節。

2026-10-15 10:51