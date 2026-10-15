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台北「最佛Buffet」換新主題了！四星「巴洛克宮廷飯店」399元吃到飽 爽吃酥炸一口蟹、漁夫炊飯

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北漢普頓酒店粉專
圖／台北漢普頓酒店粉專

宜花東美食吃到飽！台北四星級「巴洛克宮廷風飯店」內自助百匯餐廳「宜花東主題美食季」登場，酥炸一口蟹、馬告炒雙腸、三星蔥爆五花肉等特色料理統統吃到飽，每人399元起暢享不一樣的味蕾刺激。

圖／<a href='/search/tagging/1013/台北漢普頓酒店' rel='台北漢普頓酒店' data-rel='/1013/244562' class='tag'><strong>台北漢普頓酒店</strong></a>粉專
圖／台北漢普頓酒店粉專

位於北市中山區的「台北漢普頓酒店」外觀擁有華麗的紅磚與歐式雕刻，是市中心少見的宮廷風精品飯店。飯店內1F自助Buffet餐廳「洛可可茶苑」也以高CP值價格深受民眾喜愛，10月至12月，洛可可推出 「山海之間．品味花東」主題午餐百匯，將花東的自然食材帶上餐桌，像是蘭陽漁夫炊飯、台式涼麵搭馬告胡麻醬、小米酒塔香淡菜等東台灣特色佳餚都品嘗得到。

圖／台北漢普頓酒店官網
圖／台北漢普頓酒店官網

圖／台北漢普頓酒店粉專
圖／台北漢普頓酒店粉專

除了當期主題料理外，餐檯也同步供應冷盤、現煮麵食、生菜沙拉、水果甜湯與生啤酒無限暢飲，邀請饕客一站式品味宜花東的在地美好滋味。另有以嚴選東北角新鮮漁獲之海港料理，如「大溪魚港椒鹽午仔魚」或「蘇澳港五味醬中卷」都可以299+10%元加購。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐費部分，即日起至12/31，每日11:30-13:30（最後進場時間13:00）用餐可享優惠價，平日每位399+10%元、假日每位499+10%元（原價每位650+10%元）。

圖／台北漢普頓酒店官網
圖／台北漢普頓酒店官網

圖／台北漢普頓酒店粉專
圖／台北漢普頓酒店粉專

洛可可茶苑

地址：台北市中山區建國北路二段7號1F（台北漢普頓酒店）

台北漢普頓酒店粉專：https://www.facebook.com/HamptonPlaceTaipei

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