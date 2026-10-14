饕客暴動！ 漢堡排 嘉開賣「鹿肉炭火漢堡排」極致噴汁、美墨炸雞狂推「惡魔肝膽堡」試吃大會挑戰極限

不用飛日本！ 老饕們味蕾大解鎖，日系排隊名店「漢堡排 嘉」持續帶來驚喜推夢幻肉品，連鎖炸雞品牌「德州美墨炸雞」趁萬聖節搞怪出擊，使出渾身解數搶客。

圖／漢堡排 嘉提供

以極致炭火現烤聞名人氣品牌「漢堡排 嘉」，繼先前在日本掀起話題的蝦夷鹿漢堡排後，這次來台重磅推出期間限定的「鹿肉漢堡排套餐」。品牌社長特別挑選了肉質與風味極為相近的台灣島嶼水鹿後腿肉，完美結合和牛牛脂來提升柔嫩多汁的口感，並巧妙融入肉豆蔻及多種獨特香料，讓豐富的辛香氣息完美襯托出鹿肉細緻淡雅的迷人風味。

圖／漢堡排 嘉提供

在餐點呈現上，每份套餐包含四顆小巧可愛的肉排，總重達240g（8oz），點餐後才上炭火現烤，讓撲鼻肉香與炭火薰香完美交織。搭配香Q白飯、暖心湯品及精緻配菜，以最經典的日式定食風格呈現。業者表示，此款鹿肉漢堡排採期間限定、限量供應，每日數量有限，售完為止。

此外，南港門市同步推出平日限定（11:00至16:00）的360元「日本國產牛套餐」（內含兩顆炭火漢堡排），且該門市也是全台唯一提供線上訂位的據點，方便饕客提前預約卡位。

圖／漢堡排 嘉提供

➤德州美墨炸雞搞怪出擊：萬聖節限定「惡魔肝膽堡」驚悚亮相

主打酥脆多汁美式風味的德州美墨炸雞為即將到來的萬聖節提前點燃戰火！近日釋出最新消息，宣布將打破傳統速食想像，推出全新萬聖節限定餐點「DEVIL’S GUTS BURGER」（惡魔肝膽堡）。

圖／德州美墨炸雞提供

品牌官方巧妙預告，這次的新品將大玩搞怪驚悚風格，把招牌的酥脆多汁的炸雞腿排配上神秘的「雞肝」和濃郁起司，以滿滿的「惡魔風格」向全台膽大的美食探險家發下戰帖。

更邀大家參加惡魔級試吃大會，分別於德州美墨炸雞10/17 11:00「京站店」10/18 11:00「天母店」、10/18 15:00「DreamPlaza店」登場，凡參加試吃大會並完成指定任務，可獲得「美墨商品禮卷」小禮物！

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