快訊

蘇花改5車連環撞休旅車遭大車夾擊 副駕座男OHCA、4人受傷送醫

英男闖虎舍喪命！生前自拍曝光 遭攻擊竟叫老虎別調皮

春哥侃陸／烘焙店成破產新件套 大鬆馳潮下恐釀危機？

饗食天堂祭出平假日「全面預收定金」這時開跑！ 逾期沒付錢小心位子秒飛

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
饗賓集團旗下人氣吃到飽「饗食天堂」。圖／摘自饗食天堂粉專
饗賓集團旗下人氣吃到飽「饗食天堂」。圖／摘自饗食天堂粉專

Buffet要先掏錢了！全台超人氣的自助餐品牌「饗食天堂」祭出訂位新規，官方正式宣布從今年（2026）12月1日起，不論平假日或例假日，訂位將全面改採「預付定金制」。

根據饗賓集團公告，這項全新的定金預付制度將於2026年11月1日正式起跑，適用於所有預訂用餐日落在2026年12月1日（含）以後的平、假日及例假日訂位。

圖／翻攝饗食天堂 自助美饌FB粉專
圖／翻攝饗食天堂 自助美饌FB粉專

饗食天堂採「人數分級」來計算定金金額，用餐人數（包含0至12歲兒童在內）的收費級距為：

1至4位用餐：預收定金新台幣 500 元

5至8位用餐：預收定金新台幣 1,000 元

9至12位用餐：預收定金新台幣 1,500 元

13至16位用餐：預收定金新台幣 2,000 元

17至20位用餐：預收定金新台幣 2,500 元

(後續人數將依此級距類推)

饗食天堂亦提供了多元的付款方式，透過網路預約，可以直接利用饗賓餐旅「訂位系統」進行線上刷卡預付定金；若是透過分店現場或電話預約，系統則會自動發送LINE定金預付通知，民眾可自由選擇線上刷卡或匯款。

官方也特別提醒，訂位完成後務必在「指定時限內」完成付款，一旦逾期未付定金將視同自動放棄訂位資格，系統會將座位釋出給其他排隊貴賓，民眾安排聚餐時可得多加留意時間。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

Buffet 饗食天堂

相關新聞

麥當勞「星級遊戲」開放尋寶！送15萬組「1+1星級點」價值破千萬

麥當勞「1+1星級點」主打「紅區＋白區」的自由搭配，成為許多民眾用餐的好選擇。10月14日至11月3日，麥當勞LINE官方帳號推出「星級遊戲」活動，至指定點位掃描QR Code即可蒐集「星級幣」，累積星級幣69元即可參加抽獎，有機會免費將「1+1星級點組合」帶回家。

饗食天堂祭出平假日「全面預收定金」這時開跑！ 逾期沒付錢小心位子秒飛

饗食天堂宣布12月1日起平假日訂位全面預收定金，11月1日開跑；定金依人數分級、500元起，逾期未付款將釋出座位。

AI養殖打造高品質國產魚 全聯「台灣鯛魚季」10款商品滿額最高折40元

根據農業部漁業署資料，2025年全台台灣鯛產量達6萬公噸，產值高達41億元。作為全聯福利中心水產品類銷售第二名、年銷售額突破5億元的「明星魚種」，台灣鯛不僅是日常餐桌的常客，更成為推動台灣養殖漁業智慧轉型與食安制度變革的核心。

在家輕鬆吃！紅龍「煙燻起司雞塊」新登場 金車「沙茶石頭火鍋」上桌

懶得出門又想在家吃好料嗎？金車旗下品牌「my料理所」繼推出「胡椒豬肚火鍋湯底」與「濃雞白湯火鍋湯底」後，即日起再推出全新口味「沙茶石頭火鍋湯底」，以爆炒洋蔥提味並保留爆炒鍋氣，結合醇厚沙茶，帶來溫潤鹹香的滋味。同時內含豆腐，只需倒入鍋中，加入喜歡的火鍋食材即可快速開煮，每包適合2～3人享用，建議售價198元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。