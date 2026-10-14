饗食天堂祭出平假日「全面預收定金」這時開跑！ 逾期沒付錢小心位子秒飛

吃Buffet要先掏錢了！全台超人氣的自助餐品牌「饗食天堂」祭出訂位新規，官方正式宣布從今年（2026）12月1日起，不論平假日或例假日，訂位將全面改採「預付定金制」。

根據饗賓集團公告，這項全新的定金預付制度將於2026年11月1日正式起跑，適用於所有預訂用餐日落在2026年12月1日（含）以後的平、假日及例假日訂位。

圖／翻攝饗食天堂 自助美饌FB粉專

饗食天堂採「人數分級」來計算定金金額，用餐人數（包含0至12歲兒童在內）的收費級距為：

1至4位用餐：預收定金新台幣 500 元

5至8位用餐：預收定金新台幣 1,000 元

9至12位用餐：預收定金新台幣 1,500 元

13至16位用餐：預收定金新台幣 2,000 元

17至20位用餐：預收定金新台幣 2,500 元

(後續人數將依此級距類推)

饗食天堂亦提供了多元的付款方式，透過網路預約，可以直接利用饗賓餐旅「訂位系統」進行線上刷卡預付定金；若是透過分店現場或電話預約，系統則會自動發送LINE定金預付通知，民眾可自由選擇線上刷卡或匯款。

官方也特別提醒，訂位完成後務必在「指定時限內」完成付款，一旦逾期未付定金將視同自動放棄訂位資格，系統會將座位釋出給其他排隊貴賓，民眾安排聚餐時可得多加留意時間。

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