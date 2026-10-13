美食部落客人設翻車！貪吃鬼涵涵離譜嗆路人全被拍到 態度丕變道歉了

美食部落客「貪吃鬼涵涵」日前拍片介紹烤玉米，她站在馬路邊拍攝時遭路人無意間「穿越鏡頭」，當場面露不悅嗆聲「我們在拍攝」，引爆霸道拍攝爭議。面對網友質疑「馬路不是你家攝影棚」，她起初展現強硬態度，反嗆網友，不料此舉點燃全網怒火，罵聲更多，她隨後態度大轉彎，深夜發文低頭道歉。

涵涵「烤玉米」影片中，她介紹到一半，一位路人穿過她和鏡頭之間，她狠瞪對方並說「我們在拍攝」，影片字幕還寫著「意外插曲」。而不少網友指出馬路屬於公共區域，「又不是妳開的馬路，誰都可以經過」、「拍攝又沒有最大，到底在不爽什麼」。涵涵原本態度相當硬氣，留言反擊網友：「第一我沒擋到別人，後面路很大條；第二我擋道（應為「到」）你嗎？沒人跟你說要好好說話嗎？」

然而風波越演越烈，網友罵聲不斷，涵涵再度發文，向路人及社會大眾低頭道歉。她坦言當下因為拍攝過程受到干擾，情緒起伏沒有處理好，做出了不夠成熟的反應與表情，並深刻反省：「這確實不是我可以忽略別人感受的理由，也不該成為我沒有好好說話的藉口。」

涵涵表示，身為美食創作者，除了透過鏡頭分享美味外，更應該明白「創作包含了對公共區域裡每個人的尊重」。她承諾未來在公共場所拍攝時，會更加留意周遭環境與他人感受，並虛心接受大家的批評指教。但網友並不埋單，認為她是為了保住自身流量才道歉。