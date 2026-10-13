2026年度最低價！福勝亭20週年慶 「168元豬排定食」限時11天 2006年出生加碼送茶碗蒸

年度最好價！福勝亭20週年慶，招牌「開運豬排定食」限時特價168元，首兩天再加碼秀證件免費送茶碗蒸，限定11天激省開吃。

圖／福勝亭提供

福勝亭歡慶20週年，10/14至10/24，原價230元的「開運豬排定食」只要168元，內用再享白飯、味噌湯、高麗菜絲無限續。不僅如此，活動首兩日10/14、10/15，凡2006年出生者並出示本人證件，消費任一定食再送茶碗蒸1份，為你免費加菜吃飽飽。

開運豬排定食。圖／福勝亭提供

此外，同集團旗下「三商巧福」近期則與台灣咖啡節聯名，期間限定推出「咖啡豬棒系列」販售至11/17，咖啡豬棒麵特價159元（原價185元）、咖啡豬棒飯特價139元（原價170元），點新品再送「三商巧福x台灣咖啡節聯名抽獎券」1張，有機會抽中AirPods Pro 3、古坑咖啡誌、古坑鄉農會加比山黑咖啡等好禮，詳情請見官網。

圖／三商巧福提供

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