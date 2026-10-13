台北Buffet新霸主！逸匯午餐吃到飽1880元「帝王蟹腳無限拿」 老饕哀號：訂位全滿只能拼現場

大巨蛋旁吃到飽新霸主出現了！ 台北信義區大巨蛋園區、備受矚目的 臺北洲際酒店 正式宣告開幕，其中主打國際多元風味的全日餐廳「逸匯 Yi Social」在首波登場就拋出震撼彈，有網友分享現場直接把頂級「帝王蟹」搬上餐檯無限供應，消息一出立刻引爆各大美食社團熱議。

逸匯全日餐廳共規劃了沙拉、海鮮、日料、歐美經典、港式燒臘、炭火燒烤與世界甜點等六大精彩餐區。熱菜區吃得到港式廣式燒鵝、馬告龍蝦麻婆豆腐、竹笙剝皮辣椒雞湯，以及現煮紅燒和牛牛肉湯；餐後甜點則由西點主廚坐鎮，獻上焦糖香草奶油千層酥、抹茶巴斯克與紫蘇無花果奶酪等精緻法式甜點。

主打極致奢華的「生猛海鮮區」絕對是全場最大焦點！現場網友最新分享，平日午餐餐期也吃得到肥美清甜、蟹腳飽滿不死的清蒸帝王蟹，集結了滿滿的「帝王蟹腳」，還有松葉蟹、鮑魚等頂級高檔海鮮及豐富的冰鎮與現蒸海鮮選擇。

位於臺北洲際酒店5樓的「逸匯 Yi Social」全日自助餐廳，目前早餐時段僅限飯店房客用餐，對外以平日午餐1,680元 + 10% / 位、假日午餐1,880元 + 10% / 位的價格供應，而晚餐時段目前則暫未對外開放，後續開放日期將另行公告。

圖／台北洲際酒店提供

目前已知10月份午餐用餐時段皆已預約額滿，據網友分享的實戰攻略，還可以嘗試直接午餐時段，前往現場候位試試運氣！

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