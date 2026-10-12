真的免費！兩餐台南店Re-open「現場請150人免費吃」 爽吃攻略一次看 再加碼「$249吃到飽」到月底

【旅奇傳媒/編輯部報導】出國前想把臺灣味一起帶上飛機，現在多了一個新選擇！「昇恆昌免稅商店」攜手「臺灣菸酒公司」，歷時逾半年共同開發「酒香老薑麻油風味」及「花雕蔥燒牛肉風味」兩款國門限定杯麵，即日起於桃園、松山、臺中及高雄四大國際機場推出，讓熟悉的臺灣味成為行李箱裡的「隱藏版伴手禮」，一起出發。 這次不是市面上買得到的口味，而是從旅客需求出發打造的機場限定。長期在國門第一線服務旅客的昇恆昌觀察，泡麵一直是不少臺灣旅客出國時會準備的旅行食品，方便攜帶，也能在海外吃到熟悉的家鄉味；同時，特色泡麵也經常成為社群討論的旅行伴手禮。 看準旅客對臺灣經典風味及限定商品的喜好，此次特別選擇與具有食品及酒類商品開發實力的臺灣菸酒合作，結合昇恆昌長期接觸國際旅客所累積的消費觀察，以及臺灣菸酒在食品、酒類風味上的研發經驗，從臺灣人熟悉的飲食記憶出發，共同打造市面上吃不到的限定風味。 麻油老薑、花雕蔥燒牛肉 經典臺灣味變身國門限定 「酒香老薑麻油風味杯麵」以麻油、老薑為主要風味，加入淡雅米酒香氣，呈現溫潤醇香的湯頭。從麻油雞到薑母鴨，麻油與老薑早已是臺灣飲食文化中熟悉的搭配，這次化身杯麵，讓旅客人在海外也

2026-10-12 08:00