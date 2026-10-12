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真的免費！兩餐台南店Re-open「現場請150人免費吃」 爽吃攻略一次看 再加碼「$249吃到飽」到月底
免費吃兩餐！兩餐台南店改以直營店模式回歸，霸氣祭出一日限定150名「基本方案吃到飽免費享用」活動；開幕再加碼「249元吃到飽」優惠價接棒，一路優惠到月底，台南人準備衝開箱！
兩餐台南店Re-open「免費吃到飽」1日限定
經過整頓與準備後，兩餐台南店即將轉以直營方式強勢回歸，特別祭出10/15一日限定「免費爽吃」活動，提供150名「免費享用基本方案吃到飽」，亦可+100元升級為肉肉吃到飽（10%清潔費另計）。
免費吃活動分為11:00、13:00、15:00、17:00、19:00五個時段，集合時間為各場次整點起15分鐘，每時段各30名，預計於10/15 11:00起發放號碼牌，每人限領乙張且不得更換時段，結帳時需完成問卷調查並出示畫面與號碼牌即享「基本方案吃到飽」免費用餐，用餐時間90分鐘。
限時15天「249元兩餐吃到飽」
10/16至10/30，兩餐台南店Re-open再加碼推出「基本方案$249（原價$299）」、「肉肉吃到飽$349（原價$399）」優惠，總額需另加10%清潔費。暢吃韓國年糕火鍋、時蔬自助吧、韓國泡麵、韓式炸雞與各款炸物、飲料吧，還能開發專屬吃法及特調屬於自己的獨門湯底。
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