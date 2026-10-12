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330元四星早餐Buffet！台北「小W飯店」CP值爆表 55歲攜伴買1送1、晚鳥人人399元暢吃
最低330元暢吃！有「小W飯店」之稱的新潮時尚酒店「台北中山雅樂軒酒店」推早餐Buffet優惠，55歲以上攜伴即享雙人660元，還有晚鳥優惠無資格門檻，於指定時段入場即享好價，一週七天都適用。
四星級台北中山雅樂軒酒店「自助早餐」位於酒店17F，提供鮮打蔬果汁、各式熱食與沙拉、咖啡、粥品湯品等多樣元氣餐點，可以在愜意享用豐盛早餐的同時欣賞高樓景觀。
樂齡早餐買一送一
即日起至12/31，55歲以上攜伴同行並出示證件，即享「雙人自助式早餐」660元（$600+10%）優惠價，兩人一組，且其中一位符合資格即可，平均下來每人只要330元。目前用餐時間無限時，若有特殊情況業者將事先告知。
早餐晚鳥優惠
週一至日9:30-10:30進場，自助早餐享成人每位399元（原價550+10%元），可用餐至11:00。
台北中山雅樂軒酒店
地址：台北市中山區恆安里雙城街1號
粉絲專頁：https://www.facebook.com/alofttaipeizhongshan
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