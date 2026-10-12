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狂嗑小籠包慢跑還債！太陽開心獻出第一次：謝謝鼎泰豐
韓國天團BIGBANG 11日在台北大巨蛋完成第3場演出，3名成員G-Dragon（GD）、太陽、大聲中文更加流利，猛誇粉絲「可愛」、「好可愛」，GD更放送飛吻，撩得粉絲興奮尖叫。
GD今天標準地用中文問候：「好久不見啦！你好嗎？」大聲也說：「很想念你們。」太陽堅持要說台語「哇愛哩」，隨後滔滔不絕分享第一次造訪鼎泰豐的體驗，「我吃了很多小籠包，謝謝鼎泰豐」。他提到鼎泰豐也送了鳳梨酥給他，他覺得這可以稱之為「鼎泰豐梨酥」，加上他覺得自己的本名中文近似「東洋包」，因此覺得小籠包格外親切。
太陽此行精力充沛，不只打卡在台北街頭晨跑，還包下鼎泰豐為造型師慶生。店家對於巨星駕到喜出望外，邀請太陽合照、簽名留念，太陽都從善如流，親切毫無明星架勢。
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